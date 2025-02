Algérie: Energies renouvelables - Zouhair Hamdi nouveau directeur exécutif du RCREEE

Alger — L'algérien Zouhair Hamdi a été élu, à la majorité absolue, directeur exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (RCREEE) qui compte parmi ses membres 17 pays arabes, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Docteur Zouhair Hamdi a été élu à la tête du RCREEE après avoir obtenu la majorité absolue des voix des membres du Conseil des secrétaires du centre, lors d'une séance de vote qui s'est déroulée au terme des travaux de la 24e réunion du Centre tenue les 18 et 19 février au Koweït, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ et de l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, Abdelkader Kacimi el Hassani, ajoute le communiqué.

Cette désignation "vient couronner le parcours exceptionnel de M. Hamdi dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique vu son expérience dans le développement des stratégies des énergies propres, le renforcement de la coopération régionale et internationale dans ce domaine vital, la politique de l'énergie et stratégies de la transition énergétique, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, le changement climatique et le développement économique dans le cadre des objectifs des Nation Unies pour le développement durable", ajoute le communiqué.

Le nouveau directeur exécutif du RCREEE est titulaire d'un doctorat en relations internationales et études du Moyen Orient de l'université de Durham (Royaume Uni) dont la thèse est intitulé: "Etude prospective sur la diversification des sources d'énergie dans le secteur de la production d'électricité dans les pays du Conseil de la coopération du Golfe (CCG) à l'horizon 2050". M. Hamdi est également titulaire d'un Magister en relations internationales et d'une licence en sciences politiques et de l'économie de l'université américaine au Caire.

Basée au Caire, le RECREEE est une organisation indépendante composée de 17 pays arabes, œuvrant à la coordination des efforts régionaux pour promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique, conformément à son plan stratégique approuvé par le Conseil des secrétaires.

Le centre dispose d'un organigramme de trois niveaux: le Conseil des secrétaires représentant les pays membres, un comité exécutif chargé de superviser la mise en oeuvre des décisions, et un secrétariat général dirigé par le directeur exécutif.

L'objectif principal du centre est d'accompagner les pays arabes dans le développement de politiques énergétiques durables, de promouvoir la recherche scientifique et d'encourager les investissements dans les énergies propres.

Le centre est l'organe technique officiel de la Ligue arabe et du Conseil arabe de l'électricité, selon la même source.

En marge de la 24e réunion du centre, M. Yassaa a évoqué avec le président de la société koweïtienne "Aslaa", M. Mubarak Mohammed Al-Sabah, les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de l'énergie en Algérie, en particulier dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables et de l'efficacité énergétique.

L'accent a été mis sur l'énergie solaire photovoltaïque et le développement de l'hydrogène vert, au vu de l'intérêt croissant de l'Algérie à renforcer sa transition énergétique et à diversifier ses sources d'énergie.

De son côté, M. Al-Sabah a exprimé le souhait de la société "Aslaa" d'investir dans des projets d'énergies renouvelables en Algérie, soulignant l'importance de renforcer le partenariat entre les deux pays dans ce secteur prometteur, selon le communiqué.