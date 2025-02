Algérie: Une commission chargée de la préparation du scénario du film 'l'Emir Abdelkader' en visite à Mascara

Mascara — Des membres de la commission de consultation et d'expertise chargée de la préparation initiale de l'étude et de la sélection du scénario du film sur l'Emir Abdelkader ont effectué une visite dans la wilaya de Mascara, indique un communiqué de la cellule de communication des Services de la wilaya.

Selon la même source, les membres de cette commission, chargée par l'établissement public de la télévision (EPTV) de la production, la distribution et l'exploitation d'un film cinématographique sur l'Emir Abdelkader, ont été reçus mercredi soir par le wali de Mascara, Fouad Aissi.

Cette visite permettra à la commission de développer un plan de travail et de s'enquérir des sites historiques du fondateur de l'Etat algérien contemporain dans la wilaya de Mascara, sa ville natale.

De son côté, le responsable de l'exécutif local a assuré, lors d'une rencontre avec les membres de cette commission, de la mobilisation de tous les moyens à même de faciliter leur travail, en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la réalisation d'un film sur l'Emir Abdelkader, souligne le communiqué.

Cette commission est composée du chercheur en histoire d'Algérie, Djamel Yahiaoui, du producteur et critique de cinéma, Ahmed Bedjaoui, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, Omar Deriassa, d'un représentant du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Allal Bitour, du romancier et scénariste, Waciny Laredj, de l'écrivaine spécialisée dans l'histoire de l'Emir Abdelkader, Dalila Hassain-Daouadji, du chercheur et universitaire spécialisé dans l'histoire de l'Emir Abdelkader, Mustapha Khiati, de l'enseignant universitaire, Abdelkader Dahdouh, et du directeur de l'administration et des finances à l'EPTV, Larbani Saïd, conclut le communiqué.