Algérie: Installation des commissions des Prix du président de la République 'Ali Maâchi' et 'Cadets de la culture'

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts Zouhir Ballalou, a procédé, mercredi soir, à l'installation des commissions des Prix du président de la République "Ali-Maâchi" pour les jeunes créateurs, et "Cadets de la culture", dédié cette année à la mémoire de l'écrivain et poète, le défunt Mohamed Lakhdar Essaihi, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Dans son allocution à cette occasion, M. Ballalou a souhaité la bienvenue aux membres des deux commissions composées "d'une pléiade d'artistes et d'experts" dans divers domaines culturels et artistiques, et salué les talents algériens qui "accomplissent des réalisations importantes à l'intérieur du pays et à l'extérieur".

Il a affirmé que ces Prix constituent "une occasion pour découvrir et encourager les jeunes tous âges confondus".

Le ministre a réaffirmé, en outre, l'engagement de son secteur à soutenir les lauréats à travers la publication de leurs œuvres et en leur permettant de participer aux manifestations culturelles nationales et internationales, soulignant l'importance d'être à l'écoute des propositions des membres pour développer les mécanismes d'arbitrage et renforcer la transparence pour assurer l'égalité des chances et encourager la créativité et l'innovation.