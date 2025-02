Algérie: Commerce - Réunion de travail consacrée à l'avant-projet de loi sur l'approvisionnement et la régulation du marché national

Alger — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a tenu une réunion de travail consacrée à la présentation de l'avant-projet de loi sur l'approvisionnement et la régulation du marché national visant essentiellement à préserver la stabilité des prix et le pouvoir d'achat du citoyen, indique un communiqué du ministère.

Présidant mercredi cette réunion qui s'est déroulée en présence de cadres centraux du ministère, le premier responsable du secteur, Tayeb Zitouni a affirmé que ce projet visait "à assurer une structuration globale des opérations d'approvisionnement, ainsi que la régulation et la distribution des produits de large consommation avec les producteurs, les importateurs et les commerçants de gros et de détail", ajoute le communiqué.

Il a indiqué, en outre, que ce projet qui intervient en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatifs à la protection du pouvoir d'achat du citoyen serait présenté aux secteurs ministériels concernés et aux associations professionnelles afin de l'enrichir.

Le nouveau texte de loi consacre "la transparence des transactions commerciales, en recourant à la numérisation pour définir les besoins du marché nationale et suivre le circuit du produit jusqu'à son arrivée au consommateur", précise la même source.

Par ailleurs, M. Zitouni a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes juridiques au titre de ce projet pour contenir le commerce parallèle traditionnel ou électronique, conclut le document.