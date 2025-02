Tunisie: Un régime alimentaire non diététique augmente le risque du cancer du côlon

« Un régime alimentaire non diététique serait la principale cause du cancer du côlon », a fait savoir la coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer à la direction des soins de santé de base, Soumaya Mansouri.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la spécialiste a souligné que les aliments riches en graisses et en sucres et pauvres en fibres, augmentent les risques d'un cancer du côlon, le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes et les femmes en Tunisie en 2024.

Selon la même source, la plupart des études scientifiques ont révélé que la consommation de viandes transformées (jambon, salami...) et de produits industriels (chips, gâteaux...) contribue à l'augmentation du risque de cancer du côlon en raison de leur teneur en matières nocives.

Mansouri a précisé que le changement des habitudes alimentaires des Tunisiens, marqué par une consommation accrue de fast-food et au détriment des repas sains riches en fibres, a conduit à une évolution de l'incidence du cancer du côlon par rapport aux années précédentes.

Pour prévenir ce cancer, la spécialiste recommande d'adopter une alimentation équilibrée basée sur les légumes, les fruits et les céréales complètes, d'exercer régulièrement une activité physique, d'éviter le tabac et l'alcool, et de réaliser des examens médicaux périodiques.

La Tunisie a enregistré en 2024 environ 22 690 nouveaux cas de cancer, contre 22 201 en 2023, selon Houyem Khiari, cheffe du service d'épidémiologie par intérim à l'Institut Salah Azaïz.

Au cours de l'année écoulée, le cancer du sein a occupé la première place chez les femmes avec environ 4 400 cas, tandis que le cancer du poumon arrive en tête chez les hommes avec près de 3 000 cas. Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent avec 2 300 nouveaux cas chez les hommes et 1 940 chez les femmes.