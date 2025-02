Tunisie: Monastir - Des investissements de 30 millions de dinars pour moderniser l'aéroport

L'aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba se prépare à une année 2025 marquée par une hausse du trafic aérien. Adel Migaou, directeur d'exploitation de la société « TAV », prévoit d'accueillir 1,833 million de passagers sur 12 681 vols, contre 1,634 million en 2024 pour un total de 11 516 vols.

Lors d'une présentation tenue mercredi à l'occasion de la réunion périodique des professionnels du tourisme, sous le thème "Préparatifs pour la saison touristique 2025", Migaou a souligné que le mois d'août a été la période de pointe en 2024. Une croissance de 10 % du trafic aérien est attendue pour la même période cette année, confirmant l'importance de l'aéroport de Monastir dans le paysage aérien tunisien.

L'année dernière, l'aéroport a desservi 22 pays, avec la France comme première destination, suivie de l'Allemagne, de la Pologne, de la Roumanie, de la Grèce et de la Serbie. Il collabore actuellement avec 26 compagnies aériennes, parmi lesquelles Nouvelair, Transavia, Air France et Tunisair figurent en tête du classement.

Dans l'optique d'améliorer la qualité des services et de renforcer son attractivité, un vaste plan d'investissement a été lancé, avec un budget total de 30 millions de dinars. Plusieurs projets sont en cours, notamment la réhabilitation de la piste d'atterrissage, la rénovation de neuf aires de stationnement pour avions, le remplacement de sept mâts d'éclairage et la modernisation du réseau de climatisation et de ventilation. Les installations sanitaires dédiées aux passagers font également l'objet d'une rénovation, avec des travaux déjà à un stade avancé.

Parallèlement, l'aéroport poursuit sa transformation avec un projet de remise à neuf de sa toiture, qui débutera en avril. Le faux plafond des zones d'enregistrement et de départ sera également rénové, avec des travaux prévus dès la semaine prochaine. Ces aménagements sont le fruit d'une étude approfondie menée sur une année, visant à garantir une modernisation efficace et durable.

Un projet majeur concerne également la rénovation de la façade de l'aéroport. La première phase, qui consiste à démolir la façade vieillissante, est déjà achevée à hauteur de 10 à 15 %, avec des travaux qui devraient se poursuivre sur une période de 45 jours. La deuxième phase portera sur la réhabilitation de la façade d'origine et la correction de ses points faibles, tandis que la troisième et dernière étape, prévue pour le dernier trimestre de 2025, consistera en la mise en place d'un nouveau design plus moderne, en harmonie avec l'environnement de l'aéroport.

Engagé dans une démarche de qualité et de respect des normes internationales, l'aéroport de Monastir Habib Bourguiba est le premier en Tunisie à avoir obtenu la certification ISO 9001 (2015) pour la gestion de la qualité des services, ainsi que la certification ISO 10002 (2018) relative au traitement des réclamations des clients. Il bénéficie également d'une accréditation en matière de gestion des émissions carbone, un label attestant de son engagement dans la réduction de son empreinte écologique.

Grâce à ces investissements stratégiques et à sa modernisation continue, l'aéroport de entend consolider sa position en tant que plateforme aérienne incontournable et améliorer l'expérience des voyageurs, tout en contribuant activement à la dynamique touristique du pays.