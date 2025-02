Tunisie: EST-ESZ (4-2) - Une Espérance renversante !

Menés au score, les "Sang et Or" de Tunis sont revenus d'abord au score avant d'infliger une correction à leurs hôtes zarzissiens, en infériorité numérique depuis la 31e minute de jeu.

Sans round d'observation, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet. D'un côté, les "Sang et Or" de Tunis, plus entreprenants, qui multipliaient les tentatives. De l'autre, les "Sang et Or" de Zarzis qui fermaient les issues aux attaquants adverses, réussissant à réduire considérablement les espaces de manoeuvre.

Cela dit, les Tunisois ont réussi après près d'un quart de jeu à créer la première occasion du match : Bouzaiène sert Jabri qui, à son tour, sert royalement Belaili qui, nez à nez avec le portier zarzissien, rate l'aubaine de marquer un but tout fait en tirant au-dessus de la transversale (14').

Et alors qu'on pensait que le but chauffait pour les camarades de Youssef Belaïli, les Zarzissiens allaient scorer contre le courant du jeu : Seif Saber sert Youssef Snana qui, d'un tir croisé, trompe Amanallah Memmiche, ouvrant la marque au profit des siens (22').

Quatre minutes après, Youssef Snana revient à la charge, cette fois-ci dans le rôle de passeur en servant Younes Rached qui dribble Hamza Jelassi et d'un tir cadré double la mise (26')

Et ce n'est pas fini. Les minutes qui ont suivi allaient changer la donne en faveur des locaux. Se faisant tirer le maillot par Snana, Jelassi obtient un penalty, transformé par Youssef Belaïli (33'). A noter que le capitaine zarzissien, Lamjed Rjili, s'est fait expulser pour protestation contre le penalty accordé à l'Espérance de Tunis (31').

Le temps additionnel a apporté du changement également : un travail de sape de la gauche de Mohamed Amine Ben Hmida, centre pour Youssef Belaïli qui, d'une talonnade, offre un caviar à Achraf Jabri qui met directement la balle dans les filets (45'+5).

Bref, une première mi-temps disputée et pleine de suspense jusqu'au bout.

Encore des buts...

La deuxième mi-temps a apporté son lot de buts, mais d'un seul côté, celui des "Sang et Or" de Tunis qui, sur leur lancée, ont réussi à revenir de loin et renverser la table.

A la 81', une passe en profondeur de Tougaï pour Bouchniba, auteur d'un centrage millimétré de la droite pour Onuche Ogbelu qui reprend de la tête directement dans la cage. Quatre minutes après et suite à un corner, Tougaï profite de la confusion au sein de la défense zarzissienne qui dégage mal le ballon pour le loger dans les filets (85') d'un tir à ras de terre.

En somme, les "Sang et Or" de Tunis, qui continuent à encaisser des buts à cause d'une défense flottante par moments, ont réussi tout de même à avoir le dernier mot face à des "Sang et Or" de Zarzis victimes de leur infériorité numérique.

EST : Memmiche, Bouzaiene (Bouchniba 46'), Ben Hmida, Jelassi (Smiri 46'), Tougaï, Guennichi, Konaté (Ogebelu 71'), Tka (Jebali 46'), Sasse (Mokwana 61'), Belaïli et Jabri.

ESZ : Charfi, Dialo, Rjili, Ghouma, Romdhane, S. Saber, Khalfa, Combassa (Sghaier 76'), Snana (Hammouda 46' puis Belghith 76'), Rached (Rahmani 57') et Clavert (Tajouri 83').