Afrique: Justice sociale - Un enjeu mondial pour un avenir durable

Le 20 février de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de la Justice sociale, dont l'un des principaux piliers est l'ambition mondiale de garantir la protection sociale pour tous. Cet objectif est directement lié à des thèmes essentiels, tels que la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les inégalités de genre et le chômage.

Pour cette année 2025, les Nations Unies soulignent que « Renforcer une transition juste pour un avenir durable » implique de veiller à ce que l'évolution vers des économies à faibles émissions de carbone profite à tous, en particulier aux plus vulnérables.

L'Assemblée générale des Nations Unies considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité, tant au sein des nations qu'entre elles.

En effet, il ne peut y avoir ni développement social ni justice sociale sans paix, sans sécurité et sans respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la même source.

A l’en croire, la réduction des émissions de dioxyde de carbone et la transformation économique doivent s'accompagner de politiques visant à combattre la pauvreté, réduire les inégalités et créer de nouvelles opportunités pour tous.

Que dit l'ONU sur la « justice sociale » ?

Selon l'ONU, la justice sociale repose sur l'égalité des droits pour tous les peuples et sur la possibilité pour chaque individu, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde.

L'ONU précise également que promouvoir la justice sociale ne se limite pas à augmenter les revenus et à créer des emplois. Pour les leaders onusiens, il s'agit aussi de garantir des droits, de préserver la dignité et la liberté d’expression des travailleurs et des travailleuses, ainsi que d’assurer leur autonomie économique, sociale et politique.

Il faut souligner qu’une croissance économique soutenue, dans le cadre d’un développement durable, est essentielle pour assurer la pérennité du développement social et de la justice sociale.

Par ailleurs, le 26 novembre 2007, l'Assemblée générale a déclaré que la Journée mondiale de la justice sociale serait célébrée chaque année, le 20 février, à partir de sa soixante-troisième session.