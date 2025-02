Tunisie: EL MAWASSIR - Lancement de la première unité de fabrication de tuyaux annelés en PEHD au pays

EL MAWASSIR, le leader tunisien des solutions innovantes pour les réseaux hydrauliques, a inauguré aujourd'hui, jeudi 20 février 2025, la première unité de fabrication de tuyaux annelés en polyéthylène haute densité (PEHD) à double paroi en Tunisie, en présence de représentants de l'Office National de l'Assainissement (ONAS), de plusieurs grandes entreprises nationales, de bureaux d'études et de spécialistes dans le domaine.

Bien que largement utilisé comme produit clé dans les réseaux hydrauliques de plusieurs pays, les tuyaux annelés en PEHD à double paroi n'ont jamais été fabriqués en Tunisie. Le pays s'est contenté jusqu'à présent de tuyaux en PVC, en béton armé ou en polyester renforcé de fibres de verre (PRV).

Les nouveaux tuyaux annelés en PEHD à double paroi sont constitués de deux couches parfaitement alignées, la paroi extérieure est de couleur noire ondulée pour assurer la rigidité et une meilleure résistance aux UV -- ce qui lui confère une grande stabilité en cas d'exposition au soleil pendant le stockage -- et la paroi intérieure est lisse pour faciliter le transport des liquides et est de couleur claire pour faciliter d'éventuelles inspections par caméras.

Le montage des tuyaux est rapide et se fait à l'aide de joints en caoutchouc, ce qui permet de minimiser les coûts d'installation.

À cette occasion, le directeur général adjoint d'El MAWASSIR, Omar Chaqchaq, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'inaugurer pour la première fois en Tunisie l'unité de production de ce type de tuyau, un produit largement utilisé dans le monde et dont la fabrication est aujourd'hui lancée pour capitaliser sur ses multiples avantages. »

En termes de performances physiques et chimiques, le nouveau tuyau annelé en PEHD à double paroi est nettement plus performant que les solutions conventionnelles. En termes de résistance à la corrosion, il est cinq fois plus résistant que le béton et deux fois plus résistant que les tuyaux en PVC.

Le nouveau tuyau annelé en PEHD à double paroi est, également, respectueux de l'environnement : étant léger, le tuyau annelé réduit l'utilisation d'engins sur les chantiers et l'empreinte carbone; la diminution des émissions de gaz à effet de serre peut atteindre jusqu'à 20%, sans compter les aspects positifs de la réduction de la consommation à la source, des coûts de transport et de la recyclabilité du produit qui est garantie.

Grâce à leurs avantages économiques, environnementaux et pratiques, ces tuyaux sont de plus en plus utilisés non seulement dans les systèmes d'assainissement, mais aussi dans les systèmes de récupération des eaux pluviales, ainsi que pour le déploiement des réseaux des lignes électriques et des lignes de télécommunications, etc.

Le tuyau annelé en PEHD à double paroi d'EL MAWASSIR est, notons-le, conforme à la norme NF EN 13476-3 ISO 996.

Chaqchaq a souligné, en conclusion, qu'EL MAWASSIR continuerait à travailler au développement de solutions pour ses clients et a promis de moderniser davantage les réseaux avec des solutions avancées qui seront annoncées dans les prochains jours.