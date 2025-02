Tunisie: Les additifs alimentaires responsables de troubles hormonaux chez les consommateurs

La spécialiste en qualité et sécurité des aliments à l'Institut de nutrition et des technologies alimentaires, Rana Ghiloufi, a mis en garde contre les risques à long terme de la consommation d'aliments contaminés par les toxines ou contenant de nombreux additifs sur la fertilité.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, elle a expliqué que ces substances ne provoquent pas seulement des maladies non transmissibles comme le diabète et l'obésité, mais peuvent aussi entraîner des maladies plus graves comme le cancer de l'utérus chez les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes provoquant des troubles hormonaux.

Selon la spécialiste, l'incidence des cancers et des troubles hormonaux en Tunisie a fortement augmenté, passant de 17 % à 50 % ces dernières années et ce, en raison de l'adoption d'un régime alimentaire non diététique.