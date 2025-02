Bénin: Photographie - Baudoin Mouanda partage son expérience

En marge de son séjour au Bénin dans la cadre d'une résidence artistique, le photographe congolais Baudoin Mouanda a animé un atelier de partage de connaissance et d'expérience le 18 février à Cotonou. Une occasion de favoriser une synergie entre les deux pays voire plusieurs pays du continent.

La problématique soulevée par cet atelier était la confrontation entre le monde de la recherche et la pratique photographique. Ce qui devrait permettre aux photographes d'aller au bout de leur recherche et de contribuer à un regard neuf vis-à-vis de la société. « Aujourd'hui, plusieurs jeunes s'intéressent au métier de la photographie. Certains se disent photographes alors qu'ils ne le sont pas. Simplement parce qu'ils peuvent faire de la photo comme tout enfant qui manipule un téléphone portable sans tenir compte des règles.

Et cette rencontre initiée par le centre de photographie Classpro culture que je dirige a permis de faire prendre conscience aux amateurs de la photo la nécessité de se professionnaliser. Et aux professionnels, de mieux apprendre à raconter les histoires de la société et l'environnement ainsi qu'à bâtir et concrétiser de bons projets », a fait savoir Baudoin Mouanda.

Par ailleurs, l'atelier a favorisé des échanges sur la strucution d'un réseau de photographe entre le Congo et le Bénin. Cela pourra s'élargir dans d'autres villes. « Je suis ravi de cette rencontre. Pour ma carrière, c'est important de laisser un héritage du métier qui ma tout donné. Et envisager des collaborations sur mon continent comme je ne cesse de le faire avec de nombreux jeunes photographes aujourd'hui au plan national comme en Europe », a estimé Baudoin.

Témoignages des participants

Pour Ishola Akpo, directeur du centre Contemporary Art Studio où s'est tenu l'atelier, ce fut un plaisir d'accueillir Baudoin qu'il connaît il y'a très longtemps en vue d'animer cette master class avec de jeunes photographes béninois. « C'est un plaisir de le recevoir dans mon atelier qui est un lieu privé où je réalise mes travaux. C'est un plaisir de se soutenir entre photographes et de pouvoir tenir ce genre d'échanges par nous-mêmes, sans l'accompagnement des institutions », a-t-il noté. Aux jeunes photographes en herbe, il leur a exhorté de ne pas baisser les bras, d'être patient et de beaucoup travailler. « Dans le travail, ils vont trouver leur chemin et aiguiser leur vocabulaire artistique », ajoute-t-il.

Photographe de scène béninois, Emmanuel Tognidaho a de même salué l'initiative car, pour lui, c'est rare en tant que photographes de plusieurs disciplines de se retrouver pour échanger mais aussi échanger avec quelqu'un comme Baudoin qui a vraiment de la matière à partager à la jeune génération. « Cette rencontre a surtout été enrichissante pour nous photographes autodidactes car c'est important de connaître des termes techniques et comment concevoir son projet. Parfois, on pense bien faire mais parce qu'on ne maîtrise pas les lignes à suivre, on passe à côté. Bien plus qu'un atelier, cette master class nous offre aussi de nouvelles perspectives de collaboration », a-t-il fait savoir.

Dans le même contexte, Carlos a indiqué que cet atelier était une bonne expérience et un très beau moment de partage entre photographes. « Cette rencontre m'a permis de reprendre confiance en moi et de savoir qu'il y a encore de l'espoir dans le milieu photographique. J'ai eu l'occasion de parler de mon travail photographique actuel et d'avoir des retours, des consignes et des recommandations pour qu'il évolue bien. Écouter les autres m'a permis de me cultiver et de savoir saisir les opportunités », a-t-il confié.

Venu de Lomé pour prendre part à l'atelier, Innocent Ketempi, photographe et coordonnateur national du collectif des artistes photographes professionnels du Togo, a remercié Baudoin qu'il connaît depuis 2017, de lui avoir donné l'occasion de prendre part à cet atelier réservé aux photographes béninois.

« Ça été non seulement une occasion de rencontrer Baudoin mais aussi d'être édifié avec des conseils et approches de solution par rapport à nos projets en tant qu'artiste photographe. Quand je serai rentrer au Togo, je saurai quoi faire sur comment écrire et aller au bout de mes projets, surtout ne pas se décourager pour manger le fruit plutard », a-t-il déclaré.