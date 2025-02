Congo-Brazzaville: Éducation - Cloture de l'atelier sur l'état des lieux du système d'information de la Dinacope

Pendant 12 jours, les participants à l'atelier ont scruté les pistes de solution pour améliorer le système d'information de la Dinacope, un des principaux services de l'administration du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté.

L'atelier de 12 jours sur l'Etat des lieux du système d'information de la Direction nationale de contrôle, de preparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires (Dinacope) a été clôturé, le mardi 18 février? à l'hôtel Sultan River à Kinshasa par le vice-ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Jean Pierre Kezamudru.

Le but poursuivi par les participants était de proposer des solutions ou recommandations nécessaires pour l'amélioration dudit système. "Durant ces 12 journées de travail, vous avez eu des moments d'échanges riches et fructueux qui ont permis d'analyser avec lucidité le système d'information actuel de la Dinacope.

À travers ces échanges, vous avez identifié les forces et les faiblesses dudit système, tout en explorant l'ensemble des solutions pour son amélioration et sa modernisation, conformément aux orientations stratégiques du Plan quinquennal 2024-2029 initié par la ministre d'État, de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté", a déclaré le vice-ministre Jean Pierre Kezamudru aux participants. Et de poursuivre :"Ces assises constituent donc pour nous une occasion précieuse de renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gestion plus efficace et plus transparente de notre système éducatif".

Et le ministre d'ajouter : "L'intégration des TIC dans la gouvernance de l'éducation n'est plus une option, mais une nécessité impérieuse pour garantir des prises de décisions basées sur des données fiables et accessibles". Il a aussi salué la performance des participants pour leur engagement à un système d'information amélioré de la Dinacope.

Lors de son allocution, le directeur national de la Dinacope, Boniface Mbaka, a mis l'accent sur l'accès à la carte biométrique par les enseignants, une méthode de paie facile pour retirer de l'argent via M-pesa, distributeurs automatiques des banques et autres. Selon, le Dinat Mbaka, kes enseignants auront chacun une carte biométrique, et celle-ci sera utilisée pour retirer de l'argent via Mpsa et autres. C'est une solution pour faciliter la paie des enseignants à temps et sans faire des longue distances.

"L'atelier a été une réussite, car les objectifs fixés en amont ont été atteints, à la grande satisfaction de tous les participants. Il en ressort que le système d'information de la Dinacope a été minutieusement analysé. Ce qui nous a permis de dégager les différentes recommandations nécessaires pour la migration et l'urbanisation dudit système que nous soumettons à votre autorité pour appréciation. Si ces recommandations recueillent votre agrément, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous retourner le présent rapport revêtu de votre approbation pour valoir décision", s'est-il adressé au vice-ministre Jean Pierre Kezamudru.

Les recommandations

Voici l'économie des recommandations formulées à l'issue de l'atelier : 1. La convergence des plateformes MCD et ERP en une solution intégrée, implémentation de la solution d'identification biométrique pour faciliter le contrôle physique ; 2. Infrastructure et sécurité du réseau : mise en place d'une politique de continuité d'activité, d'acquisition des licences et d'un plan de modernisation des infrastructures (avec possibilité de la formation certificative des techniciens), Renforcement de la sécurité informatique et physique, déploiement d'un réseau VPN avec technologie SD-WAN et gestion des interruptions d'énergie ; 3.

Gouvernance et budgétisation du système d'information : mise en oeuvre de la politique de la gouvernance du système d'information de la Dinacope conformément au référentiel élaboré lors de l'atelier ; 4. La base de données de la Dinacope : Optimiser le système de gestion des données en renforçant la gouvernance, l'infrastructure et la sécurité par la création d'équipes dédiées, des formations certifiantes et la mise en place d'un datacenter pour assurer la flexibilité et la protection des données ; Audit et suivi régulier pour assurer la performance et la disponibilité du nouveau système.