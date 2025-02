Congo-Kinshasa: Est du pays - Maick Lukadi dénonce la dégradation de la situation des droits de l'homme

Pour le président de l'Apvec-ONGDH, la situation sécuritaire se dégrade chaque jour, surtout dans les provinces de l'Est du pays sous occupation du M23 et l'armée rwandaise, au détriment de la population congolaise, en général, mais également des activistes des droits de lndh'homme dont la mission est délicate en ce moment particulier.

Le président de l'ONG de défense et de promotion des droits de l'homme, Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (Apvec-ONGDH), Maick Lukadi, à joint ses efforts à ceux de ses collègues et défenseurs des droits de l'homme du pays pour condamner les traitements cruels, inhumains et dégradants, les tueries en masse et les exécutions sommaires des enfants, en particulier et de la population, en général, à Goma et à Bukavu, par le M23 et les éléments des Forces de défense du Rwanda qui contrôlent certains territoires dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Maick Lukadu profite également de cette réaction faite, le 15 février, devant la presse pour fustiger le pillage des minerais de la RDC dont le Rwanda et le M23 sont auteurs tel que révélé dans différents rapports des ONG internationales ainsi que les rapports des Nations unies, malgré l'appel au cesser le feu du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil des droits l'homme de l'ONU ainsi que de la Sadc et de l'EAC.

Maick Lukadu a aussi saisi cette opportunité pour dénoncer le calcaire imposé l'un des membres de son organisation, Baka Nguizani Cédrick. A l'en croire, celui-ci avait eu des ennuis, peu après la manifestation pacifique, organisée le 31 janvier 2024 sur la place victoire dans la commune de Kalamu. Cette activité visait à clarifier l'opinion sur l'épineuse problématique des irrégularités constatées lors de l'élection présidentielles et législatives du 20 décembre 2023.

Des pressions sur le Rwanda

Dans cet entretien, l'activiste des droits de l'homme exhorte la communauté internationale à faire pression sur le Rwanda et le M23 à quitter le territoire congolais dans le bref délai. "A chaque minute qui passe, nous comptons des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, des morts surtout des femmes et des enfants qui sont victimisés. A cela s'ajoute le recrutement forcé des enfants et des civils, en général", a souligné Maïck Lukadi.

Cet activiste relève également les difficultés dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme exercent leur mission dans le contexte actuel que ça soit dans les parties sous occupation du M23 et de l'armée rwandaise que dans celle sous contrôle du gouvernement de Kinshasa. "On empêche aux défenseurs des droits de l'homme de faire leur travail surtout dans ce contexte où parler de la situation exacte dans laquelle vivent les populations constitue une infraction", a noté le président de l'Apvec-ONGDH. Cet activiste souhaite ardemment le retour de la paix à travers tout le territoire de la RDC, "sans celà, des activistes de la RDC feront leur travail de monitoring sans quiétude et sérénité".

L'unité pour faire face à l'agression

Revêtant sa casquette de Congolais, Maïck Lukadi a appelé à l'unité des fils et filles du Congo pour faire face à cette agression dont le pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda. "A vous, mes compatriotes congolais, cette affaire d'agression ne concerne pas seulement le président de la République, le Parlement, le gouvernement ou une tribu; elle concerne toute la nation. C'est l'avenir de nos enfants, nos petits-fils et autres qui sera hypothéqué ; si on ne fait pas attention. Nous devons nous dépasser pour être ensemble pour sauver notre unique patrie. L' heure est grave et cultivons l'amour de la patrie", a-t-il fait savoir.

Et de continuer : "Chers compatriotes congolais, quittez le mauvais côté, celui de l'ennemi de notre nation, et accrochez-vous du bon côté pour le salut, l'unité, la cohésion nationale et l'amour fraternel. Dites non au tribalisme, au régionalisme, à la xénophobie et à la désinformation (fake news), que l'ennemi utilise pour nous diviser. Unissons-nous, tous comme un seul homme afin de bouter hors de la RDC notre ennemi commun qui est le Rwanda/M23", a conseillé Maïck Lukadi.

Dans ses recommandations, par rapport à la situation que traverse le pays, le président de l'Apvec-ONGDG a clairement sollicité l'exécution des résolutions des Nations unies, de la Sadc et de l'EAC. Aussi a-t-il préconisé de retourner aux pourparlers de Nairobi ainsi que de Luanda. "Plus jamais faire la campagne de l'ennemi. Il faut plutôt se mobiliser pour lui barrer la route, dans le but de préserver l'intérêt supérieur de la nation. Aux défenseurs des droits humains, Maïck Lukadi a conseillé de rester professionnels comme activistes et défenseurs des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission sur le terrain et le monitoring.