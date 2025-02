Angola: Carolina Cerqueira met l'accent sur le langage de la paix

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné mercredi, que les parlementaires angolais et capverdiens sont engagés dans une culture de paix, de solidarité et de coopération, qui mènera au développement des deux peuples et pays.

Lors d'une réunion avec la délégation parlementaire capverdienne, qui se trouve en Angola pour une visite de quatre jours, Carolina Cerqueira a déclaré que l'engagement à un langage de paix aidera les deux pays à se préparer à de nombreuses épreuves dans l'avenir, en tenant compte de la dynamique qui se produit dans le monde entier dans les relations interétatiques et régionales.

« Nous sommes dans une région très dynamique. Nous sommes membres de la SADC et, dans ce contexte, nous avons le Forum Parlementaire dont l'Angola est membre à part entière et qui a été récemment élu en Zambie au Comité Exécutif », a-t-elle dit.

La responsable a également évoqué la question de l'immigration illégale, du trafic de drogue et des conflits interrégionaux, en soulignant le conflit qui fait rage dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et qui nécessite les efforts de tous pour y mettre fin.

«Tous les pays membres de la SADC ont fait un travail remarquable, car nous avons eu des réunions au cours desquelles nous avons discuté de questions liées à la vie parlementaire, à la loi type de la communauté, qui doit être adoptée par chaque pays membre en fonction de sa réalité nationale, aux lois relatives au changement climatique, à l'énergie, entre autres », a-t-elle souligné.

La présidente du Parlement a également mis en relief l'action concertée dans le domaine de l'approbation des lois relatives à l'égalité des sexes, la lutte contre les mariages d'enfants et les viols d'enfants.

Elle a souligné que le Parlement angolais organise chaque mois des séminaires, des conférences et des forums sur ces questions, qui sont liées au rôle du parlementaire et à la vision qu'il doit avoir par rapport aux grands problèmes sociaux et économiques auxquels sont confrontés les pays de la région.

La présidente de l'AN a également annoncé que la session plénière de la Conférence Internationale des Pays des Grands Lacs (CIRGL) se tiendra en Angola cette année, au cours de laquelle le conflit en République Démocratique du Congo (RDC) sera, entre autres, au menu des discussions.