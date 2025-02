Sénégal: Ousmane Sonko va discuter avec les députés du dernier rapport d'audit de la Cour des comptes, vendredi

Le Premier ministre va discuter avec les députés, vendredi 21 février, de l'audit publié la semaine dernière par la Cour des comptes, concernant la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, annonce le communiqué du Conseil des ministres.

Il va s'agir d"'échanger avec les députés sur les enseignements à tirer des constatations graves et des recommandations ressortant du rapport définitif de la Cour des comptes sur l'audit [...] des finances publiques".

"Le Premier ministre a fait part au Conseil de son passage à l'Assemblée nationale, vendredi 21 février 2025, au titre des questions d'actualité au gouvernement", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

L'Assemblée nationale annonce, pour sa part, que cette rencontre du gouvernement avec les députés aura lieu à son siège à partir de 16 heures.

L'audit conduit par la Cour des comptes révèle que le niveau de la dette publique du pays était largement supérieur, entre 2019 et 2023, à celui qu'en donnaient les autorités de l'époque.

Le rapport publié à la fin de l'audit signale l'existence de tirages sur ressources extérieures supérieurs à ceux affichés par le gouvernement de l'époque, des "disponibilités du Trésor supérieures" à celles indiquées par le ministère des Finances et du Budget.

Des anomalies dans la vente d'immeubles appartenant à l'État ont également été signalées.

Des enquêtes seront conduites et des poursuites judiciaires menées contre les auteurs présumés des malversations relevées par la Cour des comptes, a déclaré le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, la semaine dernière.

Selon M. Diagne, ils seront poursuivis en justice pour divers délits : faux en écriture et faux en informatique, détournement de deniers publics et escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, complicité et recel de ces chefs d'inculpation.

Plusieurs personnalités, dont d'anciens ministres et d'anciens directeurs généraux, ainsi que des comptables et des "particuliers" sont concernés par les enquêtes et les poursuites judiciaires à mener, a-t-il dit.