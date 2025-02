Sénégal: Un ouvrage analyse les récentes contestations populaires au pays

Dakar — L'ouvrage intitulé "Lignes de mire, textes engagés", de l'universitaire sénégalais basé au Canada, Dalla Malé Fofana, se veut d'offrir une »réflexion saisissante » dans le but d'aider à comprendre la dynamique de contestation populaire enregistrée au Sénégal ces dernières années

»Cet ouvrage est une réflexion saisissante sur les récentes vagues de contestation populaire au Sénégal, tout en jetant un regard lucide sur les dynamiques sociales, politiques et économiques qui traversent le pays", peut-on lire à la quatrième de couverture du livre publié chez Harmatan en janvier dernier.

Selon la même note, »la voix forte résonnant à travers l'oeuvre, inscrit l'auteur dans la tradition de la poésie engagée".

"Ses textes, à la croisée des chemins entre tradition et modernité, ne se limitent pas à l'analyse ou à la dénonciation, ils contiennent un appel à l'action. Ses vers sont un moyen de mobilisation, tant au niveau individuel que collectif", détaille la même source.

Elle indique que les textes de cet ouvrage, "encouragent non seulement les lecteurs à réfléchir et à questionner, mais surtout à agir pour améliorer leur situation sociale, politique et culturelle".

Le préfacier présente également le livre comme "une lecture incontournable pour ceux qui s'intéressent aux réalités contemporaines de l'Afrique, à la poésie engagée et à l'exploration des enjeux socio-politiques à travers un prisme culturel et spirituel riche".

Titulaire d'un doctorat en études françaises, l'auteur Dalla Malé Fofana enseigne le français, l'anglais et le wolof à l'Université de Sherbrooke et à Bishop's University, au Canada. Ces travaux de recherche et d'enseignement portent essentiellement sur la linguistique, la didactique des langues, la rhétorique, l'argumentation, l'analyse du discours et la communication interculturelle, renseigne sa biographie.