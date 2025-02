Nigeria: Patrimoine - Les Pays-Bas restituent des sculptures au pays

Appelés « bronzes du Bénin », ces trésors avaient été volés par les troupes britanniques en 1897, avant d'être vendus et exposés dans un musée de Leyde.

Les Pays-Bas ont annoncé la restitution au Nigeria de plus de 100 bronzes du Bénin pillés par les troupes britanniques à la fin du XIXe siècle et conservés dans un musée néerlandais. En 1897, des soldats britanniques avaient volé ces sculptures anciennes créées entre le XVIe et le XVIIIe siècle par le peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, situé dans l'actuel Nigeria. Les sculptures représentent des figures de la cour royale, des animaux et d'autres éléments symboliques.

Par la suite, elles avaient été vendues et exposées au Wereldmuseum de Leyde. « Avec cette restitution, nous contribuons à réparer une injustice historique qui est encore ressentie aujourd'hui », a déclaré le ministre de la culture néerlandais, Eppo Bruins. La restitution de ces 113 pièces est la plus importante au Nigeria depuis le raid de 1897, a déclaré le directeur général de la Commission nationale nigériane pour les musées et les monuments, Olugbile Holloway.

« Nous espérons que ce sera un bon exemple pour d'autres pays dans le monde », a-t-il ajouté. En 2022, l'Allemagne a restitué au Nigeria des pièces de ses propres collections de bronzes du Bénin. Ce qui n'est pas le cas du British Museum de Londres, qui a refusé de restituer une partie de sa célèbre collection, évoquant une loi adoptée en 1963, qui empêche le musée de restituer les trésors.