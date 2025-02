Congo-Brazzaville: CFCO - La ministre Ebouka-Babackas déplore la vétusté des infrastructures

En séjour de travail récemment dans la ville côtière, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est plainte de la vétusté des infrastructures du Chemin de fer Congo Océan (CFCO)

Dégageant l'objectif de sa visite, la ministre a signifié qu'elle est principalement basée sur des infrastructures et des équipements du CFCO. « Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour dérouler une feuille de route, nous sommes venus constater et en suite nous essayerons avec les différents partenaires, à savoir la direction générale et les représentants du personnel, d'arrêter ensemble une feuille de route, un programme, un plan de sauvetage de la structure», a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : « Les infrastructures sont vraiment vétustes, obsolètes, les équipements délabrés font peine à voir. Et d'ailleurs nous sommes aujourd'hui devant le bâtiment de la gare centrale du CFCO. Ce bâtiment emblématique qui représente même la signature de Pointe-Noire n'est pas en bon état.

Au-delà de cela, on peut quand même dire que les cheminots, l'ensemble des travailleurs du CFCO, sont des personnes courageuses et déterminées. Ces personnes travaillent, malgré les conditions très difficiles, cela nous donne comme un encouragement à accomplir notre mission, une volonté politique forte d'aller de l'avant et de trouver donc des solutions en vue de sauver le chemin de fer Congo océan.»

Faisant la présentation générale de sa structure à la ministre, Ignace Nganga, directeur général du CFCO, a rappelé qu'au moment de son installation et de celui de son adjoint, ils ont eu donc conscience en janvier 2021 que leur tâche sera ardue pour permettre un accomplissement optimal des missions qui leur étaient confiées. Cependant, ils savaient compter sur la sollicitude permanente du président de la République et du gouvernement.

Par ailleurs, la ministre des Transports a pris un engagement à la suite de son indignation face à l'état de dégradation avancée des infrastructures et équipements du CFCO, lors de sa visite de prise de contact, le 17 février, à la direction générale puis dans les structures parallèles du CFCO à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo.

« En matière de transport ferroviaire, il doit s'agir notamment de moderniser le CFCO, en le mettant aux pas standards, en vue de favoriser l'interconnection sous-régionale, construire des voies ferrées reliant les zones industrielles en général et celles de productions minières en particulier au réseau modernisé du CFCO. Construire des voies ferrées reliant des zones de production minières de la partie nord du pays aux cours d'eau navigables de la même partie », a-t-elle signifié.

Rappelons que la ministre a visité aussi le poste de contrôle de triage des Wagons, le bâtiment de la gare centrale et les divers ateliers du CFCO situés au quartier KM4. Dans ces ateliers, la délégation ministérielle a eu l'occasion de trouver à pied d'oeuvre les agents chargés de la réparation des locomotives ainsi que des wagons, sans oublier les départements d'usinage et de chaudronnerie.

Rappelons qu'au 31 décembre dernier, le CFCO comptait 1619 agents permanents, dont 1064 agents d'exécution, 450 agents de maîtrise et 127 agents d'encadrement. Avec les départs à la retraite, ces nombres baisses régulièrement, y compris la qualité de la main d'oeuvre. En 2024, neuf mois de salaires ont été versés, laissant un arriéré total de 39 mois. D'après la direction générale du CFCO, les indemnités de fin de carrière ne sont plus versées régulièrement.