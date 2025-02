Congo-Brazzaville: Agence de sécurité des systèmes d'information - Le directeur général a pris ses fonctions

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), Oboulhas Tsahat Conrad Onésime, a été installé dans ses fonctions le 20 février à Brazzaville par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Stevie Pea Ondongo, en présence du ministre, secrétaire général du Conseil national de sécurité (CNS), Jean Dominique Okemba.

Le directeur général de l'ANSSI a été nommé par décret présidentiel. Peu avant son installation, le secrétaire général de la Présidence de la République a affirmé que la création de cet établissement public à caractère administratif n'était pas fortuite, ni isolée.

L'ANSSI a pour, entre autres, missions de superviser et de coordonner la cyber sécurité nationale, gérer les incidents et menaces de sécurité, répondre aux cyber attaques, promouvoir la collaboration entre les acteurs publics et privés, protéger les infrastructures numériques nationales, renforcer les capacités nationales de riposte aux cyber attaques, émettre des alertes en la matière. « Les pouvoirs lui sont donnés pour exécuter ses missions », a déclaré Stevie Pea Ondongo, ajoutant que la tâche est lourde et exige de la rigueur, ainsi que la collaboration avec les autres entités publiques et privées.

Après avoir pris ses fonctions, le directeur général de l'ANSSI a indiqué qu'il était conscient de l'immensité de sa mission. « Je mesure avec humilité le poids de la charge et de la responsabilité. Je mettrai toute mon énergie, mon engagement et mon expertise au sein de cette noble cause qui est la protection et la sécurisation de notre cyber espace », a soutenu Oboulhas Tsahat Conrad Onésime.

S'adressant aux partenaires, il a dit : « Je m'engage à oeuvrer avec vous dans un esprit d'ouverture, d'écoute et de responsabilité, car la cyber sécurité est l'affaire de tous et nécessite une approche collective et concertée ». Il a, en outre, émis le voeu que les ressources adéquates leur soient allouées tant pour le renforcement des capacités du personnel que pour l'acquisition des systèmes et des équipements de pointe indispensables à l'exécution de leur responsabilité.

Prenant la parole, à son tour, le ministre Jean Dominique Okemba a précisé que « la création de l'ANSSI placée sous l'autorité du CNS s'inscrit dans la vision et la volonté ferme du chef de l'Etat de doter notre pays d'une structure dédiée à la protection et à la résilience du cyber espace congolais ». Pour lui, la cyber sécurité n'est plus une option mais une nécessité absolue et requiert la mobilisation de tous.

« Le CNS assumera pleinement son rôle de supervision et de coordination afin de garantir le bon fonctionnement et la montée en puissance de l'ANSSI », a-t-il renchéri avant de souhaiter à la nouvelle institution plein succès dans l'accomplissement de ses missions stratégiques avec rigueur, éthique et loyauté.