Congo-Kinshasa: Face aux défis budgétaires liés à la guerre - La Banque mondiale prête à adapter son soutien au pays

Ce jeudi 13 février 2025, le Ministre d'Etat en charge du Budget, Aimé Boji, a accordé une audience, dans son cabinet de travail, à une délégation de la Banque Mondiale conduite par Albert G. Zeufack, Directeur- pays de la Banque mondiale en République Démocratique du Congo.

Albert G. Zeufack a exprimé la solidarité de l'institution qu'il dirige face aux souffrances engendrées par la guerre imposée à la RDC. Il a déploré l'impact humain et économique du conflit dans l'Est du pays, soulignant l'inquiétude grandissante de la Banque mondiale face à cette situation.

« La situation à l'Est de la République Démocratique du Congo est très préoccupante et inquiète la Banque mondiale au plus haut point », a déclaré Albert Zeufack, avant d'ajouter : « Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées et réitérons notre engagement total aux côtés de la RDC. »

Un impact budgétaire considérable

Selon la Banque mondiale, cette guerre exerce une pression fiscale majeure, affectant à la fois le commerce et les recettes de l'État.

« Comme l'a souligné le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est impératif d'engager des réformes profondes pour rationaliser les dépenses publiques, réduire le train de vie des institutions et concentrer les ressources sur les priorités essentielles : le soutien à l'effort de guerre et la satisfaction des besoins de la population en matière de santé et de développement », a précisé Albert Zeufack.

Un appui budgétaire renforcé

Consciente du rôle crucial des finances publiques en temps de crise, la Banque mondiale se dit prête à adapter son portefeuille d'appui budgétaire aux circonstances actuelles.

«Nous sommes disposés à revoir à la hausse notre soutien à la RDC pour l'aider à faire face aux défis budgétaires multiformes liés à la guerre», a rassuré Albert Zeufack.

Cette flexibilité financière permettra au Gouvernement congolais de mieux faire face aux pressions économiques et de poursuivre les réformes essentielles dans un contexte marqué par une guerre aux conséquences lourdes pour le pays.