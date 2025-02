Congo-Kinshasa: Pour faire échec à la guerre dans l'Est - La CENCO et l'ECC prêchent la tenue d'un dialogue franc et sincère à l'échelle nationale !

Monseigneur Donatien Nshole, Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo(Cenco), s'est exprimé à nouveau hier, mercredi 19 février 2025, sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, dans un entretien exclusif accordé à France24. Il a fait le point de l'évolution de la démarche initiée par la Cenco et l'ECC dans une dynamique visant à contribuer au retour de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC, victime d'agression de l'armée rwandaise et des rebelles du M23.

Selon les chiffres avancés, en termes de bilan provisoire, par les dirigeants congolais, cette situation de guerre marquée, désormais, par l'occupation de Goma, province du Nord-Kivu, et de Bukavu, au niveau du Sud-Kivu, a causé plus de cinq mille morts et près de cinq mille blessés. Dans son intervention, Monseigneur Donatien Nshole a vivement condamné la violence et la profanation de la vie humaine, soulignant la nécessité de la convocation d'un dialogue à l'échelle nationale qui devra intégrer le M23 en vue d'un consensus plus large autour de la paix en République démocratique du Congo.

Dialogue inclusif et sincère pour la paix

"Nous sommes des hommes de foi et d'espérance. Nous croyons que si nous sommes écoutés et que tout le monde s'engage à la direction que nous souhaitons, on pourra éviter le pire... En tout cas, il a pris suffisamment du temps pour nous écouter. Il a posé quelques questions d'éclaircissement, notamment sur le rapport que nous faisons sur ce que nous proposons et ce qui se fait à la sous-région, et par rapport à la consultation et l'implication de M23 que nous avons proposées. Il a fait l'objection disant que les éléments du M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda.

Donc, nous avons dit que ce sont quand-même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Nous n'avons pas exclu la possibilité de voir le Président Paul Kagame. Il n'a pas dit non. On a justifié notre demande et à la fin il a trouvé que c'était une initiative louable qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité. Il a demandé d'avoir le temps pour s'imprégner de notre feuille de route, le temps qu'on consulte les autres pour se revoir après deux semaines...

A en croire leurs paroles, ils sont ouverts à notre initiative qu'ils apprécient. Ils ont promis de nous donner formellement leur cahier des charges. Ils nous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes. Comme je l'ai dit l'autrefois, je ne suis pas leur porte-parole pour le dire maintenant. Bref, ils étaient ouverts avec les conditions qui sont les leurs et qu'ils mettront par écrits", a indiqué le Chapelain du Pape.

Le Rwanda dans la démarche

Monseigneur Donatien Nshole a trouvé du temps pour évoquer, dans la même interview, la descente effectuée à Kigali chez Paul Kagame, Président rwandais, pour avoir sa position claire par rapport à la crise sécuritaire de l'Est du Congo Kinshasa.

"N'oubliez pas que nous sommes d'abord des religieux. Il s'agit des églises qui s'engagent for de leur foi qui leur demande même d'aimer les ennemis. Il faut plutôt combattre ce qui les rend nos ennemis. Mais, nous ne parlons pas en termes d'ennemis. Vous allez vous rendre compte que depuis que la crise a commencé, contrairement aux années passées, nous n'avons pas condamné le M23 et Monsieur Kagame. Ce n'est pas que nous n'avons pas de choses à leur reprocher tout comme on n'a pas reproché à nos gouvernants, parce que nous sommes dans une position où nous voulons que les gens se parlent.

Ce serait contre-productif d'accuser. De notre point de vue, les sanctions dans la dynamique que nous engageons seraient contre-productives. L'objet de notre entretien était justement de demander son implication pour qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent par la voie pacifique. On lui a expliqué les tenants et les aboutissants de notre initiative. Il a beaucoup apprécié. Il a dit qu'il encourage les religieux d'aller de l'avant là où eux les politiciens ont échoué à cause de leurs intérêts égoïstes.

Il a encouragé l'initiative. De son point de vue, il trouve qu'il y a vraiment à se parler entre congolais, mais aussi au niveau de la sous-région pour qu'on trouve une solution pacifique... Il est ouvert à la dynamique telle que nous l'avons présentée. C'est-à-dire, on va parler entre congolais, mais il y aura jonction avec ce qui se fait au niveau de la sous-région. Ce qui nous a amené à venir à Nairobi", a ajouté Donatien Nshole.

Position de William Ruto du Kenya

"Il pense que c'est une initiative qui peut beaucoup apporter dans le blocage actuel. Le Président Ruto, non seulement il nous a encouragés, mais il a promis son implication pour que ce qui sera sorti comme consensus des congolais, soit aussi porté au niveau de la sous-région", a indiqué le SG de la Cenco.

Kabila au banc des accusés

"Je crois que les politiciens ont leur façon de faire. Nous comme religieux, société civile, nous avons aussi notre façon de faire. Nous n'avons pas d'éléments pour affirmer ce que le Président a dit. Pour nous, il reste essentiel que l'on se retrouve autour d'une table pour se parler. Un consensus est possible s'il y a bonne volonté", a-t-il affirmé sur France24.

Maintenant ou jamais

Monseigneur Nshole a tout de même rassuré que dans le contexte du dialogue proposé par la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et l'Eglise du Christ au Congo, il sera question de trouver des solutions aux problèmes bien précis qui perturbent la cohésion et la paix. Il a garanti que le M23 ne sera pas seul face au Président Tshisekedi, mais ensemble avec tous les autres congolais.

"C'est la recommandation que nous lui faisons. Evidemment, dans ce cas-ci, il ne se retrouvera pas devant le M23, mais ce groupe avec les autres congolais pour parler du pays. Ils ont leur part de responsabilités. Je ne vois pas comment on va gagner en paix en les mettant à côté", a confirmé le Porte-parole de la Cenco.