Congo-Kinshasa: Après l'indignation de la société civile , Boma - CREC 7 a débuté les travaux de construction du dalot Arrêt SAMPA dans la commune de Nzadi

Exécutés par l'entreprise chinoise CREC 7, les travaux de construction du dalot sur la Route Nationale 1, RN1 a débuté la semaine dernière, sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT.

Se trouvant dans un état de délabrement très avancé, le béton armé construit après l'indépendance, reliant la route nationale RN1 et la route secondaire, tronçon Office des Routes et le bureau administratif de la Mairie de Boma, la société civile de Boma avait exprimé son indignation et sa crainte, par un communiqué devenu viral sur les réseaux sociaux, de voir le trafic se couper sur cet axe si les autorités n'y veillent.

Le Maire de la ville de Boma, Senghor Mbutuyibu Kuakula, avait saisi la balle au bond ! Il a réuni, dans son bureau de travail, les agents de l'agence congolaise des grands Travaux, ACGT, de l'Office des Routes, OR et de la brigade de l'Office des voiries et drainage OVD de Boma pour discuter de la question en vue d'une solution.

A l'issue de leur discussion, les interlocuteurs du Maire de Boma ont rencontré une frange de la société civile de Boma pour annoncer le début imminent des travaux qui étaient déjà dans l'agenda de l'agence congolaise des grands travaux mais décalés à cause des intempéries qui n'avaient pas permis le début au moment opportun ; mais aussi le déplacement du câble de la SNEL, moyenne tension, de la servitude.

Après le financement de la Société nationale d'électricité, direction de gestion et clientèle de Boma et Bas-fleuve, par l'agence congolaise des grands travaux, ACGT pour le déplacement du câble moyenne tension de la servitude, les travaux de construction du dalot ont effectivement débuté la semaine dernière.

Ce qui vient alors apaiser la société civile de Boma qui envisageait organiser une marche de protestation contre la Mairie de Boma pour ce faire.

Rappelons que, ces travaux sont dans le projet de construction de la route Boma -Muanda.