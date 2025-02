Congo-Kinshasa: Guerre de l'Est du pays - Kalonda Della Salomon opte pour le dialogue comme solution

Suite à la problématique de l'insécurité qui ronge l'Est de la République démocratique du Congo, le sénateur Kalonda Della Salomon brise le silence. Il estime qu'il est possible de redresser la République démocratique du Congo, de lui redonner son unité et ses capacités, de lui permettre de vivre en paix et de restaurer sa fierté, a déclaré ce sénateur d'Opposition, Kalonda Della Idi Salomon, sur son compte X ce lundi 17 février 2025.

«Nous sommes devenus la risée du monde entier. Il est possible de redresser la République Démocratique du Congo, de lui redonner son unité et ses capacités, de lui permettre de vivre en paix et de restaurer sa fierté, mais les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur », a déclaré en substance le Sénateur Kalonda depuis Bruxelles après la rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) avec Moïse Katumbi de l'Ensemble pour la République.

Pour le sénateur, tous les Congolais, sans exclusion, doivent se mettre autour d'une même table pour se parler afin de décanter la crise qui bat son plein en RDC.

A l'en croire, la démarche engagée par la CENCO et l'ECC va dans la bonne direction et qu'il n'y a pas d'autres voies possibles.

Somme toute, Salomon Idi Kalonda, Moïse Katumbi et leur parti politique soutiennent la voie du dialogue que proposent les évêques.

L'on se rappellera que lors de l'une de ses interventions au Sénat, l'élu des élus Kalonda Della avait indiqué : « Nous devons rechercher le bien-être commun, le bien des Congolais, le bien de la RDC. C'est ce qui nous unit par-delà nos différences. Oui, Majorité et Opposition, nous avons également nos points de convergence. Et ils sont aussi importants. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cet esprit d'unité, c'est ce qui doit nous caractériser, nous animer, en tant que sénateurs, quelle que soit notre famille politique ».

Et il avait poursuivi en notant : « La politique, c'est le combat des idées, comme l'applique déjà Ensemble pour le changement. La politique, c'est aussi la représentativité et la démocratie, c'est la pluralité des opinions. C'est pour cela que les différentes sensibilités doivent être représentées dans les institutions du pays ».

Kalonda, cet opposant crédible au Sénat croit dur comme fer seul le dialogue peut ramener la paix en RDC.

Ensemble pour le changement a fait le choix d'inscrire son combat pour la démocratie, la liberté, la justice dans le cadre des institutions du pays et pratique une opposition pacifique.

Pour Ensemble avec son opposition républicaine, le combat politique doit se dérouler au sein des institutions et non à l'étranger.

Pour le sénateur Salomon, guidé par ses convictions religieuses en tant que croyant, Moïse Katumbi attache une grande importance à la solidarité humaine, à la justice et à l'équité de tous les Congolais sans distinction aucune.

Rappelons que des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) ont rencontré, dimanche à Bruxelles, l'opposant Moïse Katumbi et des cadres de son parti politique Ensemble pour la République.

Depuis quelques jours, ces chefs religieux mènent des consultations auprès des politiques et des différentes parties prenantes au conflit armé dans l'Est de la RDC pour une sortie de crise qui passe par le dialogue.