Soudan: Cinq véhicules de la milice Al-Dagalo ont été détruits et 10 membres de la force tués au tour d'el-Fasher

El Fasher — Cinq véhicules de combat de la milice rebelle Al-Dagalo ont été détruits mercredi à proximité de la ville d'El Fasher.

Une force de recrues de la milice venue des régions du sud-ouest et du sud-est à bord de véhicules de combat a également été dispersée, et (10) membres de la force ont été tués et d'autres ont été blessés et transférés à la ville de Kabkabiya, et des dizaines d'entre eux ont fui dans différentes directions.

La sixième division d'infanterie a ajouté lors de sa conférence de presse jeudi que les opérations de ratissage minutieuse menées mercredi par les forces spéciales et les services de renseignement à El Fasher ont abouti à la mort et à l'arrestation d'un certain nombre de membres de la milice qui tentaient de s'infiltrer dans la ville.

Dans le même contexte, le point de presse a expliqué que la milice a bombardé mercredi un certain nombre de quartiers d'el Fasher.