Ile Maurice: Des pèlerins en infraction défient la police

Plusieurs unités de la police ont été mobilisées mercredi soir pour faire face à un groupe de pèlerins qui ne respectaient pas la réglementation en vigueur.

Ce groupe, parti de Goodlands en direction du lac sacré de Ganga Talao à Grand-Bassin dans le cadre des célébrations du Maha Shivaratri, transportait un kanwar de dimensions non conformes. Une première intervention policière a eu lieu dans l'après-midi, lorsque les forces de l'ordre ont constaté l'irrégularité et dressé une contravention. Mécontents, certains dévots ont réagi avec virulence, tenant des propos à connotation communautaire et agressant des policiers qui tentaient de les raisonner. Malgré l'injonction, le groupe a poursuivi son chemin ignorant les règlements en place.

Plus tard dans la soirée, les policiers du poste de Piton ont de nouveau arrêté le groupe dans la région de Mapou et infligé une seconde contravention. Mais les pèlerins ont persisté et ont repris la route, défiant une fois encore les autorités.

Vers 22h47, les officiers de la Divisional Support Unit du Nord ont intercepté le groupe à Bois-Rouge, où une troisième contravention leur a été infligée. Les pèlerins ont alors soutenu que leur kanwar était conforme aux normes, bien que les mesures relevées ultérieurement prouvent le contraire.

Le périple a finalement pris fin à Bois-Marchand. Vers 23h14, une équipe du poste de police de Terre-Rouge a arrêté le groupe et mesuré la structure, qui affichait des dimensions de 3m80 de hauteur, 2m80 de largeur et 4m05 de longueur, confirmant ainsi le non-respect des normes de sécurité.

Face à l'évidence, le responsable du groupe a finalement accepté de modifier la structure afin qu'elle respecte les exigences réglementaires. Ce n'est qu'après plusieurs heures de mise en conformité que les pèlerins ont pu reprendre leur route.

Il aura fallu quatre contraventions et le dépôt d'une plainte pour agression contre des agents de police pour que ces pèlerins comprennent que les lois, visant à garantir la sécurité publique, priment sur toute considération religieuse, y compris durant les périodes pieuses comme en ce moment.