Ile Maurice: La Cour suprême avalise la réorganisation structurelle d'ABC Banking Corporation

L'ABC Banking Corporation a franchi une étape décisive dans sa réorganisation structurelle avec l'approbation obtenue de la Cour suprême lundi, selon un communiqué de presse émis par la banque, hier. Pour rappel, le 5 novembre 2024, la banque avait obtenu l'approbation des actionnaires pour la création d'ABCB Holdings, qui réunira les pôles bancaires et non bancaires, et son intégration au main board de la Stock Exchange of Mauritius (SEM) par le biais d'un scheme of arrangement sous la Companies Act 2001.

Dans cette optique, la date limite pour les échanges d'actions d'ABC Banking sur le Development & Enterprise Market (DEM) a été fixée au 25 mars 2025. Les nouvelles actions d'ABCB Holdings seront émises le 3 avril et elles pourront être négociées le lendemain à un montant équivalent au dernier cours de clôture des actions d'ABC Banking avant leur suspension, prévue le 26 mars. Les personnes propriétaires d'actions d'ABC Banking Corporation qui veulent les négocier avant la suspension sont invitées à les déposer à la Central Depository and Settlement Co. Ltd (CDS) avant le 20 mars.

Selon le communiqué de presse de la banque, un dividende de 90 sous par action ordinaire, déclaré pour l'exercice financier de 2024, sera versé vers le 27 mars 2025. Ce paiement sera effectué avant l'échange d'actions et concernera les actionnaires de la banque enregistrés au 20 mars 2025. Pour mémoire, en 2024 la banque avait fait part de son intention de réorganiser ses activités afin créer une structure plus efficace, avec la création d'un pôle non-bancaire distinct de ses activités bancaires.

Fondée en 2010, ABC Banking Corporation a annoncé des résultats financiers très prometteurs en 2024, ayant franchi, pour la première fois, la barre d'un milliard de roupies en interest income. Elle est également la première banque mauricienne à avoir un bureau de représentation à Hong Kong, raffermissant ainsi le rôle stratégique de l'île Maurice comme pont entre l'Asie et l'Afrique.