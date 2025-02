Ile Maurice: «Respectons les règlements et les consignes des autorités pour un pèlerinage sans incident»

C'est l'appel lancé aux pèlerins qui convergent vers le lac sacré à Grand-Bassin, en marge de Maha Shivratri, dans un communiqué émis par la fédération ce jeudi 20 février. «Malheureusement, on a témoigné de l'érosion des valeurs intrinsèques à la fête de Maha Shivratri. La dérive vers l'étalage visuel et sonore en forme de la confection de kanwars et de la musique remixée, a certes apporté des innovations, mais on s'est éloigné graduellement de l'essence même de la célébration de la fête.

Un retour aux sources est plus que souhaité. Cela va nous permettre de nous recentrer et concentrer sur l'essentiel. C'est à dire de se tourner vers la dévotion sans trompette ni tambour. L'éveil de soi et le respect d'autrui sous toutes les angles doivent prévaloir», écrit la Sanatan Dharma Temples Federation.