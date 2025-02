Port Soudan — Le ministère des Affaires Etrangères a publié leudi une déclaration en réponse à la déclaration de son homologue kenyan, qui justifiait la position du président William Ruto, qui a encouragé et embrassé le complot visant à établir un gouvernement pour la milice génocidaire et ses partisans. Il a renouvelé sa demande à la présidence kenyane de renoncer à cette tendance dangereuse qui menace la paix et la sécurité dans la région et encourage le terrorisme et le génocide.

Il a exprimé sa reconnaissance pour les positions des pays frères qui ont exprimé leur rejet de la menace à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la légitimité nationale du Soudan, et a salué la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies rejetant la déclaration d'un gouvernement parallèle au Soudan.

Ce comportement hostile et irresponsable ne peut être justifié par le précédent des négociations de Machakos, qui se déroulaient entre le gouvernement du Soudan et le Mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, avec l'approbation du gouvernement, sous l'égide de l'IGAD et avec un parrainage international respecté.

Ce qui se passe actuellement à Nairobi, ce sont des rencontres entre la milice terroriste Janjaweed et ses partisans, dans le but d'établir un gouvernement parallèle au gouvernement légitime existant. Cela se produit à un moment où la milice continue de commettre des crimes de génocide, de nettoyage ethnique et de viols généralisés, le dernier en date étant le massacre de Qitaina qui a eu lieu pendant les réunions de Nairobi et qui a coûté la vie à 433 civils.

Les réunions actuelles ne sont que le point culminant du soutien continu de la présidence kenyane à la milice terroriste dans divers domaines. À la lumière de tout cela, Nairobi est devenue l'un des principaux centres des activités politiques, de propagande, financières et logistiques de la milice. Le président kenyan avait auparavant reçu le chef de la milice terroriste en qualité de président.

Ainsi, aux yeux de la majorité du peuple soudanais, il s'est retrouvé impliqué dans la guerre d'agression menée contre lui par la milice terroriste et ses mercenaires étrangers.

Le gouvernement soudanais a tenté de changer cette position par le biais d'un dialogue diplomatique, mais en vain. Il est regrettable que le président kenyan place ses intérêts commerciaux et personnels avec les sponsors des milices régionales et les dirigeants des milices terroristes au-dessus des relations historiques entre les deux pays frères, des exigences du leadership, des véritables intérêts de son pays et des nécessités de la paix et de la sécurité régionales, violant ainsi les pactes internationaux et régionaux.

Il réitère son appel à la présidence kenyane pour inverser cette tendance dangereuse qui menace la paix et la sécurité dans la région et encourage le terrorisme, le génocide et les violations flagrantes des droits de l'homme. Le Soudan a déjà commencé à prendre des mesures pour préserver sa sécurité nationale et protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale.