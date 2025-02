Ce mercredi 19 février 2025 à Kampala en Ouganda, des concepteurs de compteurs d'eau intelligent (SMART) ont présenté leurs outils technologiques aux sociétés de distributions d'eau d'Afrique.

Des solutions numériques existent dans le domaine des paiements des factures. Ce 19 février 2025, des concepteurs ont présenté leur trouvaille, déjà fonctionnel dans leur pays respectif. Il s'agit du compteur d'eau SMART connecté au réseau téléphonique et des factures numériques envoyé directeur au consommateur sur son téléphone.

Le compteur intelligent, non seulement est connecté au réseau téléphonique mais celui-ci permet au consommateur d'acheter des unités par le système prépayer pour sa consommation d'eau à sa convenance. Lesquelles unités sont transférées directement sur le compteur. Plus besoin d'aller introduire un code pour cela. Aussi, le consommateur peut payer sa facture directement grâce au compteur et c'est le compteur qui transfert les données à la société de distribution d'eau.

Donc c'est un système de prépayer et de post payer. « Ces types de compteurs sont déjà utilisés en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est comme à l'Ouganda », a affirmé le directeur de la société nationale de l'eau d'Ouganda, Peter Mutungire. Et de poursuivre que les caissières qui recevaient les clients pour le paiement de leur facture ont été déployées dans d'autres secteurs. « On n'a licencié personne », a -t-il confié. Pour avoir ces compteurs, il faut débourser la somme de 50 000 à 70 000FCFA.A l'entendre leur ambition future est d'inventer des compteurs avec de l'intelligence artificielle. « Il pourra jouer plusieurs rôles à la fois », a-t-il relevé.

Pour le Conseiller du directeur général de la SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) à Abidjan, Loukou Aimé, participant à ce panel, l'a trouvé fort enrichissant car il lui a permis de voir des opérateurs téléphoniques travailler avec des concepteurs de compteurs et aboutir sur des solutions pour des clients. « Cela montre qu'effectivement la digitalisation c'est l'avenir de l'ensemble de nos sociétés d'eaux et d'assainissement. Mais cette solution coûte un peu plus chère, il faut qu'on y aille progressivement », a-t-il indiqué.

Selon lui, dans le cadre de la durabilité des services d'eau, il faut penser développement durable et la digitalisation est une des solutions au zero papier mais il faut aller étape par étape. Car « aujourd'hui le compteur intelligent est 2 à 3 fois plus cher que le compteur classique. C'est pourquoi, j'invite les concepteurs à travailler davantage à la réduction du coût afin qu'on soit dans un rapport à minima de 1 et demi fois plus chère. Je suis convaincu que dans les années à venir, ils vont le faire pour que le coût du compteur soit abordable pour l'ensemble des opérateurs d'eau et ce sera bénéfique pour tous nos consommateurs », a- souhaité M. Loukou.