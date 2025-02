Dans le cadre de la gestion intégrée de l'eau, le professeur Cherifa Adelbaki de l'Université Tlemcen en Algérie a présenté une technique de réutilisation des eaux usées comme une solution le mercredi 19 février 2025 à Kampala en Ouganda.

A cause des effets du changement climatique, la ressource en eau s'amenuise de jour en jour. Alors que faire ? Le professeur Cherifa Adelbaki de l'Université Tlemcen en Algerie a trouvé une solution de gestion intégrée de l'eau. Elle l'a présenté lors du 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition, ce 19 février 2025. Il s'agit de la réutilisation des eaux usées dans la production agricole.

C'est une expérience qui a commencé 2012 dans la zone Ouest de l'Algérie touchée par la sécheresse dans un périmètre irrigué. « On a apporté un supplément d'eau au périmètre sinon on allait le perdre. C'est une production d'eau de 30 000m3 par jour. « Pour avoir cette eau, il faut passer par un traitement de séparation physicochimique dans des stations d'épuration installées dans des villes. Il consiste à séparer la boue de l'eau pour donner une eau qui répond aux exigences de la réutilisation. Les normes ont été établies dans le cadre de la loi de l'eau de 2005 », a-t-elle expliqué

Selon elle, la solution peut être dupliquée dans d'autres pays mais il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres pour la dupliquer sans risque. « Sinon que l'expérience a donné son efficacité car déjà sur le plan technique, on économise beaucoup sur les fertilisants parce que cette eau est très riche en fertilisant. Ce qui aide les producteurs à minimiser l'utilisation des engrais chimiques », a indiqué le Pr. Et de poursuivre que la duplication est une solution qui s'intègre bien pour préserver les eaux conventionnelles à savoir les eaux souterraines en vue d'éviter les problèmes de surexploitation et aussi les eaux de surface.