Afrique: P1 Ventures clôture un fonds de 50 millions de dollars pour développer les investissements dans les startups africaines

P1 Ventures, société panafricaine de capital-risque en phase de démarrage, a clôturé son premier fonds institutionnel à hauteur de 50 millions de dollars.

Elle a reçu le soutien de conglomérats africains, de family offices et de partenaires mondiaux, dont la SFI de la Banque mondiale

L'entreprise, fondée en 2020, se concentre sur les startups à forte croissance en dehors des centres technologiques traditionnels de l'Afrique.

P1 Ventures, société panafricaine de capital-risque en phase de démarrage, a clôturé son premier fonds institutionnel à hauteur de 50 millions de dollars, attirant le soutien de conglomérats africains, de family offices et de partenaires mondiaux, dont la SFI de la Banque mondiale. L'entreprise, fondée en 2020, se concentre sur les startups à forte croissance en dehors des pôles technologiques traditionnels de l'Afrique.

P1 Ventures a récemment co-investi avec Accel dans la série A de 48 millions de dollars de la plateforme marocaine de réservation d'hôtels par IA Nuitee, sa plus importante opération à ce jour. Avec plus de 60 millions de dollars d'actifs sous gestion, P1 Ventures a déjà soutenu la super application algérienne Yassir et la fintech marocaine Chari.

Le lancement du fonds de P1 Ventures témoigne d'une confiance croissante dans l'écosystème technologique africain, malgré un ralentissement du financement. La stratégie d'investissement axée sur l'IA de la société, qui suit plus de 10 000 startups, lui permet d'identifier des opportunités évolutives dans les domaines de l'IA et de la fintech.

Points clés à retenir

En soutenant des startups comme StakPak en Égypte et Salus en Afrique du Sud, P1 Ventures soutient les entreprises africaines qui se développent à l'échelle mondiale. Son portefeuille a généré plus de 6 000 emplois et levé 35 fois plus de capital de suivi par dollar investi.

Avec des conseillers expérimentés, dont Bernard Dalle d'Index Ventures et Emil Michael, ancien CBO d'Uber, la société est bien placée pour conduire la prochaine vague de croissance du capital-risque en Afrique. Avec l'émergence de fondateurs axés sur l'exécution, P1 Ventures voit des milliards de valeur inexploitée à travers le continent.