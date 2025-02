Afrique: MANSA obtient 10 millions de dollars pour développer les paiements transfrontaliers par Stablecoin

MANSA a levé 10 millions de dollars pour développer ses solutions de liquidité basées sur les stablecoins.

MANSA, une entreprise fintech spécialisée dans les paiements transfrontaliers, a levé 10 millions de dollars pour mettre à l'échelle ses solutions de liquidité basées sur les stablecoins et se développer en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Le financement comprend un tour de pré-amorçage de 3 millions de dollars mené par Tether et Polymorphic Capital, ainsi que 7 millions de dollars de financement de liquidités provenant d'investisseurs institutionnels.

Fondée par Mouloukou Sanoh et Nkiru Uwaje, MANSA permet aux fournisseurs de paiements d'effectuer des règlements en temps réel, réduisant ainsi les coûts et les délais des transactions transfrontalières.

Depuis son lancement en août 2024, MANSA a traité un volume de transactions de 27 millions de dollars, dont 11 millions de dollars de transactions sur la chaîne au cours du seul mois de janvier, ce qui représente une croissance de 574 %.

Points clés à retenir

L'expansion de MANSA souligne la demande croissante d'infrastructures de paiement alimentées par la blockchain. L'adoption du stablecoin augmente car les sociétés de paiement recherchent des solutions plus rapides et rentables pour les transferts transfrontaliers. En ciblant les marchés émergents, MANSA vise à combler les écarts de liquidité et à offrir des solutions de règlement transparentes.

Ses partenariats avec les principaux fournisseurs de paiements signalent un fort intérêt institutionnel pour l'infrastructure financière basée sur la blockchain. Le financement permet à MANSA d'étendre ses opérations à l'échelle mondiale tout en renforçant le rôle des stablecoins dans la transformation des paiements internationaux. À mesure que la clarté réglementaire s'améliore, les fintechs comme MANSA pourraient favoriser une adoption plus large des actifs numériques dans les services financiers courants.