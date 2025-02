Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 février 2025

Le passeport béninois 1er dans la zone UEMOA, une prouesse pour le pays

Le Bénin marque un tournant historique dans le domaine des voyages internationaux. Avec l'ouverture de 67 destinations sans visa, le passeport béninois se distingue désormais comme « le plus puissant de la zone UEMOA » (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine). Ce statut offre aux citoyens béninois une nouvelle liberté de mouvement et renforce ainsi la position du pays sur le continent et dans le monde.

Depuis l’entrée en vigueur des accords régionaux facilitant la circulation des personnes dans la sous-région, les ressortissants béninois ont vu leurs opportunités de voyager s’élargir considérablement (Source allAfrica)

RDC : reprise du trafic maritime entre Goma et Bukavu

Le trafic maritime entre les principales villes de de l'est a repris en début de semaine après plusieurs jours de suspension en raison des violents combats entre les FARDC et les rebelles du M23.

Parmi les passagers qui ont quitté le port de Goma mercredi, Patrick Nadège, il était impatient de retrouver sa famille à Bukavu. Le trafic maritime entre les villes congolaises de Goma et Bukavu a repris après plusieurs jours de suspension en raison des violents combats entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23, ramenant un semblant de normalité dans cette région turbulente. (Source africanews)

Niger : les assises nationales recommandent une transition de 5 ans et l’adoption de la «Charte de la Refondation»

Lors des assises nationales au Niger, les délégués ont recommandé une durée de transition de cinq ans renouvelable, avec l’adoption d’une nouvelle appellation : « Charte de la refondation ».

Dr Mamoudou Harouna Djingarey, président de la Commission chargée de l’organisation des consultations nationales et Chef de Canton de Sinder, dans la région de Tillabéri, a présenté jeudi les conclusions de ces travaux, mettant l’accent sur la durée de la transition. « Toutes les sous-commissions ont examiné cette question, et une large majorité des participants a proposé une durée minimale de cinq ans renouvelables, ajustable en fonction de la situation politico-sécuritaire, du cahier de charges de la refondation, et de l’agenda de la Confédération des États du Sahel. Les responsables des organes de la refondation auront également la possibilité de se présenter aux futures élections », a-t-il déclaré. (Source beninwebtv)

Gabon : Ndong Sima échange avec une délégation de l’Union africaine

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima, a reçu, ce mercredi 19 février 2025, une délégation de l’Union africaine (UA) conduite par S.E. Calixte Aristide Mbari, Chef de la division démocratie, élections, constitutionnalisme et État de droit. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la transition, entamée après le coup d’État du 30 août 2023 ayant mis fin au régime d’Ali Bongo Ondimba.

Des félicitations pour la gestion de la transition. S.E. Calixte Aristide Mbari a transmis les félicitations du Président de la Commission de l’UA aux autorités gabonaises, saluant le bon déroulement de la transition et les efforts consentis pour organiser des élections crédibles et transparentes. (Source GabonMediaTime)

Production de coton au Mali : Les cotonculteurs maliens ambitionnent de passer d’une à cinq tonnes par hectare

Les cotonculteurs du Mali souhaitent améliorer leur production en passant d’une à cinq tonnes par hectare. C’est ce qu’ils ont confié au Premier ministre, Général de division Abdoulaye Maïga, dimanche dernier (16 février 2025) à Dioïla (chef-lieu de région situé à 160 km à l’est de Bamako). Et pour cela, il leur faut le soutien de l’Etat sur différents plans.

Passer d’une à 5 tonnes de coton par hectare ! Tel est désormais le rêve des cotonculteurs maliens. Une ambition partagée avec le Premier ministre Abdoulaye Maïga lors d’une rencontre avec eux dimanche dernier à Dioïla. Et pour ce faire, ils ont demandé « un soutien et un accompagnement » de l’État, notamment « des moyens techniques pour accroître la production ». Ils ont également souhaité que la transformation locale du coton soit enfin une réalité dans le pays afin de créer de la valeur ajoutée pouvant être une source supplémentaire de financement de la filière. (Source Le matin)

Prix Unesco-Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix: La cérémonie de remise du prix reportée

Initialement prévue lundi 24 février 2025, la cérémonie de remise du Prix Unesco-Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix a été reportée à une date ultérieure. C’est l’essentiel d’un communiqué de la Direction générale du Protocole d’État.

Créé en 1989, ce prix récompense les personnalités, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la sauvegarde et au maintien de la paix à travers le monde.

Il s’inscrit dans l’héritage du premier Président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, fervent défenseur du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. (Source fratmat)

Libye: la nouvelle émissaire de l'ONU compte «ne ménager aucun effort» pour la paix

La nouvelle émissaire de l'ONU pour la Libye, Hanna Serwaa Tetteh, s'est engagée jeudi à « ne ménager aucun effort pour parvenir à la paix et à la stabilité » de la Libye, à sa prise de fonction à Tripoli, selon un communiqué de la mission onusienne, Manul.

Hanna Serwaa Tetteh a été nommée le 24 janvier par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, comme son nouveau Représentant spécial et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), succédant au Sénégalais Abdoulaye Bathily, qui avait jeté l'éponge en avril 2024. (Source RFI)

Le Sénégal annonce des fouilles pour chercher "la vérité" sur le nombre de tirailleurs tués à Thiaroye

Le gouvernement sénégalais a annoncé mercredi des "fouilles archéologiques" pour connaître "la vérité" sur le nombre de tirailleurs africains tués en 1944 par les forces coloniales françaises, près de Dakar, alors qu'ils réclamaient leurs soldes, une vieille revendication de chercheurs.

Pour "la manifestation de toute la vérité sur le nombre de victimes, le Premier Ministre (Ousmane Sonko) a informé le Conseil (des ministres) que les compléments d'informations requis sont toujours attendus", indique un communiqué publié après une réunion du gouvernement mercredi. (Source VOA Afrique)

En Guinée, un opposant enlevé, « torturé » et retrouvé « dans un état critique »

Membre d’une coalition de partis, de syndicats et d’ONG qui réclame un retour des civils au pouvoir, Abdoul Sacko a été kidnappé, mercredi, par des hommes « encagoulés », selon son épouse.

L’opposant guinéen Abdoul Sacko, enlevé mercredi 19 février à son domicile, en banlieue de Conakry, par des hommes « encagoulés », a été retrouvé « dans un état critique, torturé et abandonné par ses ravisseurs », ont annoncé jeudi ses avocats. L’enlèvement de M. Sacko, un des responsables des Forces vives de Guinée, une coalition de partis, de syndicats et d’ONG qui réclame un retour des civils au pouvoir, a suscité de vives protestations à travers le pays. (Source Lemonde Afrique)

Maroc: pour une coopération parlementaire renforcée en Afrique

La présidente de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Représentants du Maroc, Salma Benaziz a plaidé pour une coopération parlementaire renforcée afin de promouvoir la stabilité et la sécurité en Afrique.

Intervenant lors du Deuxième Forum des Présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains, elle a souligné l’urgence de repenser les mécanismes d’intégration continentale à travers des solutions adaptées aux réalités africaines.

« Nos parlements doivent être des moteurs d’action et non de simples espaces de débat », a déclaré Mme Benaziz, insistant sur le rôle clé des institutions législatives dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion régionale. (Source apanews)