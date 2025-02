Afrique: Yaoundé va abriter le 23ème Congrès international et exposition de l'AAEA

Kampala — Le 23ème Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) aura lieu à Yaoundé (Cameroun) en février 2026, a t-on appris, jeudi, à Kampala (Ouganda).

"Nous réitérons notre gratitude envers le Gouvernement ougandais et l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué au succès de cet événement. Permettez-moi de vous convier officiellement à notre prochain congrès, qui se tiendra en février 2026 à Yaoundé, au Cameroun", a annoncé le président-directeur exécutif de l'AAEA, François Olivier Gosso

M. Gosso s'exprimait à la cérémonie de clôture du 22èmeCongrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) organisée en Ouganda du 16 au 20 février sous le thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

"Si nous ne prétendons pas disposer d'une baguette magique pour résoudre l'ensemble des défis liés à l'eau et à l'assainissement en Afrique, l'engagement de chacun nous a permis d'aborder de manière exhaustive les enjeux du secteur", a-t-il souligné.

Il a salué »les efforts déployés par l'ensemble des acteurs pour satisfaire les besoins des populations, tout en reconnaissant que des actions supplémentaires demeurent indispensables pour optimiser leurs performances, renforcer leurs capacités et améliorer durablement les conditions de vie".

M. Gosso a rappelé qu'avant la cérémonie d'ouverture officielle du Congrès (lundi dernier), plusieurs activités précongrès ont été animés par des experts, notamment le forum des femmes et des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement, ainsi que des ateliers à destination des journalistes et des acteurs intervenant en milieu rural.

Il a cité l'exposition par de nombreuses entreprises venues, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et de pays Africains, de matériels d'assainissement et de distribution d'eau de dernière génération.

"La grande innovation de ce congrès fut sans conteste la tenue d'un panel intergénérationnel de haut niveau, véritable catalyseur d'idées pour l'avenir du secteur", s'est félicité François Oiliver Gosso.

Présenté comme étant l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau, le Congrès international et l'exposition de l'Association africaine de l'Eau et de l'Assainissement rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau ainsi que d'autres secteurs.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. Elle compte plus de 237 membres venant de 40 pays à travers le continent.