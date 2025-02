Le Coordonnateur de l'ONG IdrcAfrica estime que le premier problème du Gabon serait la dépendance alimentaire et pense que les Gabonais mangeraient dans les poubelles du monde. Les descentes sur le terrain de l'AGASA illustrent bien des scandales où certaines magasins ne sont pas aux normes.

L'expression "nous sommes ce que nous mangeons" est une traduction de la phrase allemande "Der Mensch ist, was er ißt" prononcée par le philosophe allemand Ludwig Feuerbach en 1863. Cette phrase signifie que notre alimentation a un impact direct sur notre santé, notre bien-être et même notre personnalité.

Hervais Omva, le très passionné de la terre suggère quelques raisons pour lesquelles il est soutenu que nous sommes ce que nous mangeons :

Influence sur la santé : Notre alimentation peut affecter notre santé physique et mentale. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels peut contribuer à prévenir les maladies chroniques, tandis qu'une alimentation déséquilibrée peut augmenter le risque de maladies.

Impact sur le microbiome : Notre intestin abrite un écosystème complexe des micro-organismes qui jouent un rôle crucial dans notre santé. Notre alimentation peut influencer la composition de ce microbiome. Ce qui peut avoir des conséquences sur notre santé et notre bien-être.

Influence sur le cerveau : Notre alimentation peut affecter notre fonctionnement cérébral et notre humeur. Les nutriments et les composés présents dans les aliments peuvent influencer la production de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine, qui régulent notre humeur et notre comportement.

Impact sur l'énergie et la vitalité : Notre alimentation peut influencer notre niveau d'énergie et de vitalité. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels peut contribuer à maintenir un niveau d'énergie stable, tandis qu'une alimentation déséquilibrée peut entraîner des fluctuations d'énergie et de la fatigue.

Dans le cas du Gabon, notre alimentation a un impact significatif sur notre santé, notre bien-être et notre personnalité. Il est donc important de choisir une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels pour maintenir une bonne santé et un bien-être optimal. Un jour une personne reconnaîtra.