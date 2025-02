Ile Maurice: Campagne nationale pour renforcer la protection des jeunes en ligne

Le lancement de la campagne nationale de sensibilisation «Safer Internet» s'est déroulé en présence du ministre de la Technologie, Avinash Ramtohul, de la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, du responsable de «Computer Emergency Response Team-Mauritius» (CERT-MU), Dr Kaleem Usmani, et d'autres personnalités, le 16 février, au «Hennessy Park Hotel».

Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, les enfants passent de plus en plus de temps en ligne, utilisant les réseaux sociaux comme principal moyen de communication, d'apprentissage et de divertissement. Cette surexposition comporte des risques majeurs, notamment le cyber harcèlement, l'extorsion sexuelle, l'hameçonnage, les arnaques en ligne et l'accès à des contenus inappropriés. D'après le Global Child Online Safety Index, 45 % des enfants interrogés ont déjà été victimes de cyber intimidation ; 39 % ont vu leur réputation mise en péril en ligne et 29 % ont été exposés à des contenus violents ou à caractère sexuel.

Un rapport des Nations Unies, publié en mars 2023, intitulé A Safer Digital Environment for Children, met en lumière les dangers du discours haineux et du contenu violent auxquels les jeunes sont exposés sur Internet. À Maurice, les statistiques de janvier 2024 révèlent environ 820 900 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux et les campagnes de sensibilisation menées par le CERTMU dans les écoles montrent que les adolescents entre 13 et 16 ans possèdent souvent plus de 3 000 amis sur Facebook, certains atteignant même 5 000 contacts. Aujourd'hui, TikTok et Instagram attirent encore plus de jeunes, augmentant ainsi leur vulnérabilité face aux menaces en ligne.

Depuis 2018, le Mauritius Cybercrime Online Reporting System (MAUCORS) a enregistré 19 188 incidents en ligne, dont 5 221 rien qu'en 2024. Le nombre de cas signalés ne cesse d'augmenter de manière alarmante : en 2020, 1 890 cas avaient été recensés, soit une augmentation de près de 60 % en quatre ans. Bien qu'aucune statistique spécifique aux enfants ne soit disponible, il est évident qu'une grande partie de ces plaintes concernent des mineurs et de jeunes adultes, au vu de la démographie des utilisateurs des réseaux sociaux dans le pays.

La Cybersecurity and Cybercrime Act 2021 a introduit des réglementations contraignantes pour les administrateurs de plateformes sociales, les obligeant à surveiller les contenus publiés afin de limiter la propagation de la cybercriminalité. Cette loi inclut également des dispositions visant à protéger les enfants contre le cyber harcèlement, la pornographie de vengeance et l'utilisation frauduleuse de faux profils. Cependant, au-delà du cadre juridique, la sensibilisation et l'éducation restent des solutions essentielles pour protéger les enfants et leurs familles.

La campagne nationale de sensibilisation est mise en oeuvre en collaboration avec le ministère de l'Éducation et celui de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille. Ce programme intensif, prévu sur une année, débutera dans les écoles avant de s'étendre au grand public. Plusieurs initiatives ont été introduites dans le cadre de cette campagne. La nouvelle plateforme MAUCORS+ a été améliorée afin d'inclure un système de catégorisation des incidents signalés par les enfants, parents et enseignants. Cette mise à jour permettra une collecte de données plus précise et facilitera le suivi des signalements.

Par ailleurs, un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle, MAIA+, a été intégré à MAUCORS+ pour améliorer le processus de signalement et faciliter les échanges avec les équipes de soutien. Développé par Vrigesh Futta, directeur exécutif du Mauritius Emerging Technologies Council (METC), cet outil permet aux enfants de signaler des incidents en créole afin de simplifier leur interaction avec le système. Un clip vidéo éducatif a également été lancé pour sensibiliser les enfants, les parents et les enseignants aux meilleures pratiques à adopter pour assurer une navigation sécurisée sur Internet. Dr Kaleem Usmani, responsable de CERT-MU, a mis l'accent sur le thème de cette année : Trop beau pour être vrai ? Se protéger soi-même et protéger les autres des arnaques en ligne. Il a rappelé que de nombreux jeunes sont victimes d'escroqueries sur Internet et que des efforts soutenus doivent être déployés pour leur enseigner comment reconnaître et éviter ces pièges.

Une séance nationale de sensibilisation a été organisée simultanément dans toutes les écoles primaires et secondaires du pays. Cette initiative a été précédée d'un programme de formation destiné aux enseignants d'informatique dans 265 écoles primaires et 160 écoles secondaires publiques et privées. Ces enseignants ont reçu du matériel pédagogique détaillé, conçu par CERT-MU, pour leur permettre d'aborder et de prévenir les dangers d'Internet avec leurs élèves. Au-delà du cadre scolaire, la campagne vise à sensibiliser d'autres groupes de la société, notamment les femmes au foyer, les personnes âgées et les enfants en situation de handicap. Son efficacité sera régulièrement évaluée afin d'apporter des ajustements et de maximiser son impact.

Lors de son allocution, le ministre de la Technologie, Avinash Ramtohul, a souligné l'importance d'Internet dans la vie quotidienne, tout en mettant en garde contre les dangers croissants du cybercrime. Il a insisté sur la responsabilité des générations plus âgées, qui ont connu à la fois les mondes analogique et numérique, dans la construction d'un espace numérique plus sûr pour les générations futures. Il a rappelé que la Journée Safer Internet, instituée en 2004 par l'Union européenne, joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux dangers du numérique et dans la promotion d'un environnement en ligne sécurisé pour les enfants.

À l'échelle mondiale, 79 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans utilisent Internet, un taux nettement supérieur aux 65 % de la population en général. Facebook compte 109,4 millions d'utilisateurs âgés de 13 à 17 ans tandis que TikTok enregistre plus d'un milliard d'utilisateurs actifs, avec une forte proportion de mineurs. De nombreux pays ont déjà adopté des mesures strictes pour protéger les jeunes internautes. L'Australie interdit l'usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans et inflige de lourdes amendes aux plateformes qui ne respectent pas cette réglementation. Le Royaume-Uni a mis en place l'Online Safety Act pour renforcer la protection des enfants en ligne.

À Maurice, les chiffres sont tout aussi préoccupants. Depuis le début de l'année 2025, 198 cas de harcèlement en ligne, 67 plaintes pour contenus offensants, 14 cas de sextorsion, 84 cas de cyber harcèlement et 111 arnaques ont été rapportés via MAUCORS. Face à ces menaces grandissantes, CERT-MU continue d'intensifier ses efforts à travers des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les radios, les centres pour jeunes et femmes, ainsi que les médias nationaux.

École primaire Sir Pierre Dalais à Trou-d 'Eau-Douce : Le ministre de la technologie sensibilise les élèves

Le ministre Ramtohul, a procédé au lancement officiel de la campagne du ministère à l'école primaire Sir Pierre Dalais à Trou-d'Eau-Douce. Il a exprimé sa satisfaction de la qualité de la formation dispensée aux élèves, en collaboration avec les enseignants, après avoir passé du temps avec les élèves dans leurs classes. Le ministre a souligné l'importance de sensibiliser les enfants aux dangers d'Internet, rappelant les risques associés à une utilisation non sécurisée des technologies. Il a également évoqué la nécessité d'éduquer les jeunes générations sur la sécurité en ligne, mettant en lumière l'importance de leur protection dans l'univers numérique. Les élèves ont également montré leur engagement dans la campagne en présentant de petits sketchs, sensibilisant à l'importance d'un Internet plus sûr et illustrant des situations courantes liées à la sécurité en ligne.