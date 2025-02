Soudan: Le Représentant permanent du pays à Vienne appelle la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre les crimes odieux commis par FSR

Vienne — L'ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne a appelé la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre les crimes horribles commis par les rebelles de Forces de Soutien Rapide -FSR et leurs violations du droit international et du droit international humanitaire.

Il a également appelé à intensifier la pression sur les partisans régionaux de la rébellion, à accroître l'aide humanitaire, à soutenir la prochaine saison agricole, à renforcer l'engagement diplomatique avec le pays et à s'engager dans le redressement, la reconstruction et l'allègement de la dette.

C'est ce qui ressort du briefing qu'il a donné mercredi aux missions diplomatiques à Vienne, au cours duquel il a passé en revue les développements les plus importants dans le pays, notamment les grands progrès des forces armées dans les États de Sennar, Al-Gezira, Khartoum et du Nord-Kordofan, et la confirmation par le Département d'État américain que les rebelles des Forces de soutien rapide ont commis un génocide, en plus du siège continu d'El-Fasher et des atrocités de la rébellion contre les déplacés et leur ciblage des biens et infrastructures civils, et leur commission de massacres contre les civils, dont le dernier en date a eu lieu dans la banlieue de la ville d'Al-Qitaina, qui a coûté la vie à plus de 433 civils.

Il convient de noter que le Breifing a également été témoins de la présentation de clips vidéo montrant la joie de certains citoyens face à la récupération de certains sites et villes par les forces armées, leur interaction avec leurs victoires et leur engagement avec les dirigeants, ainsi que certaines des atrocités et des crimes de guerre commis par les rebelles.