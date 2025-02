Soudan: Discussion sur les projets de coopération au développement avec l'ambassadeur d'Italie au pays

Port Soudan — Le ministre des Affaires du Cabinet a tenu une réunion jeudi au Cabinet en présence d'un certain nombre de ministres et de fonctionnaires, et en présence de l'ambassadeur d'Italie au Soudan, l'ambassadeur (Michele Tommasi), accompagné du directeur de l'Agence Italienne de Coopération au développement (AIC). La réunion a porté sur les projets de coopération au développement.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a déclaré dans des déclarations à la presse que la réunion élargie a été en présence des ministres des Finances et de la Planification économique, du Développement urbain et des Routes, de l'Agriculture, de l'Énergie, de la Santé et du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, et que la réunion s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Soudan et l'Italie.

Il a déclaré que la réunion a porté sur les relations de coopération au développement, d'autant plus que l'AIC est présente depuis plusieurs années dans six États du Soudan et met en oeuvre les plus grands programmes de développement européens dans le pays.

Il a ajouté que l'Italie a alloué cette année un montant de développement de 150 millions d'euros au Soudan, indiquant qu'ils ont discuté de la manière de distribuer ces montants à divers projets, en se concentrant sur les secteurs de l'agriculture et de la santé, en plus de discuter de programmes pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre lancée par la milice terroriste FSR contre le pays, notamment dans le domaine des infrastructures.