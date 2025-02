Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les nouvelles pièces produites par le Comité exécutif validées par TAS

L'arbitrage du Tribunal arbitral du sport (TAS) est sollicité après la suspension de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) par la Fédération internationale de football association (Fifa) . Dans la procédure encore pendante devant le TAS, «Appelants» (Comité exécutif) et « Intimés» (Commission ad hoc) apportent chacun les éléments d'appréciation.

La Fifa a décidé de mettre sa menace à exécution. Elle a suspendu le 6 février le football congolais en s'appuyant sur ce que disent les textes en rapport avec la situation actuelle de la Fécofoot. Le Comité exécutif de la Fécofoot a apporté, le 11 février, les nouveaux éléments au dossier : la lettre détaillée de la Fifa actant la suspension.

Et dans sa correspondance du 19 février, le TAS a admis les nouvelles pièces produites par les appelants en date du 11 février 2025 dans le dossier conformément à l'article R56 al .1er du Code de l'arbitrage en matière de sport. « Veillez noter que les motifs de cette décision seront expliqués dans la sentence finale », a expliqué le TAS.

La requête introduite le 16 février 2025 par William Bouaka, ancien président de cette commission, contestant la décision de la Fifa n'a donc pas produit des effets escomptés. Ce dernier avait demandé au TAS de déclarer irrecevable la lettre de suspension de la Fécofoot émise par la Fifa le 6 février dans le cadre de la présente procédure arbitrale. Pour lui, le TAS doit poursuivre l'examen du litige sur la base des faits et éléments des preuves régulièrement versés aux débats et de statuer en toute indépendance et impartialité conformément aux principes de droits applicables.

Rappelons que la Fifa a fixé les conditions pour lever la sanction qu'elle a infligée au football congolais. Les recommandations consiste à redonner le contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d'Ignié et des autres installations de la fédération au Comité exécutif de la Fécofoot dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas, renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fécofoot et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la Fifa et la CAF.

Déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre, autorisant la Commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la Fécofoot et coopérer pleinement pour permettre à la Fécofoot de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part des tiers. Ces décisions vont dans le même sens que les premières ordonnances du TAS. La Fécofoot a perdu son droit de membre, les équipes représentatives de la Fécofoot et ses clubs affilés ne sont donc plus autorisés à participer aux compétitions internationales et ni la Fécofoot ni ses membres ou officiels ne pourront bénéficier de programmes de développement en cours ou de formations émanant de la Fifa ou de la CAF.