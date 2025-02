Congo-Brazzaville: Passation des marchés publics - Adoption d'un nouvel outil de transparence

La note conceptuelle d'évaluation du système national de passation des marchés publics a été validée, le 20 février, à Brazzaville par les parties prenantes (administration publique, du secteur privé et de la société civile). Le nouvel outil repose sur la méthodologie d'évaluation MAPS II censé garantir une meilleure gouvernance de la commande publique.

L'adoption du document d'évaluation du système national de passation des marchés constitue une avancée dans la modernisation du mécanisme d'évaluation de la commande entreprise par les autorités congolaises, avec le soutien de la Banque mondiale, à travers le Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir). La réforme devrait à terme contribuer à renforcer la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système national de passation des marchés publics.

La méthodologie d'évaluation MAPS a été choisie pour répondre aux besoins de la transparence, de la qualité d'évaluation et l'efficacité de l'action publique. Basée sur des données vérifiables, le mécanisme MAPS II va permettre aux décideurs politiques, l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et le secteur public, y compris les entreprises et établissements publics, le secteur privé et les organisations de la société civile d'avoir un regard sur la qualité des avis d'appels d'offres émis par l'État. Le MAPS II va aussi favoriser, d'après les parties prenantes, l'évaluation de la qualité du système de passation des marchés publics au Congo, l'élaboration de la stratégie de réforme sur la base des forces et des faiblesses identifiées et du cadre juridique et institutionnel.

Ouvrant les travaux de l'atelier de validation de l'outil d'évaluation, Gervais Bouiti-Viaudo, le conseiller spécial du Premier ministre chargé de la gouvernance, du dialogue économique et de la lutte contre la corruption, a indiqué que le processus en cours s'inscrit dans la droite ligne du dialogue entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Ce dernier est engagé via le Pagir, a-t-il ajouté, à conduire l'évaluation du système de passation des marchés suivant la méthodologie MAPS II.

« Le gouvernement estime que des réformes doivent être mises en place pour améliorer la gouvernance institutionnelle et assurer ainsi le fonctionnement pérenne des services. L'objectif du gouvernement est d'accroître l'efficacité des dépenses publiques en mettant l'accent, entre autres, sur l'amélioration des pratiques en matière de marchés publics et le renforcement de la gestion des investissements publics », a souligné Gervais Bouiti-Viaudo.

Pour avoir un meilleur contrôle du système des marchés publics, les autorités ont entrepris des réformes de la gestion des finances publiques pour la période allant de 2020 à 2029 à un coût estimé à 337 millions de dollars (environ 211 millions F CFA). L'État souhaite savoir si le système de passation des marchés est capable de prendre en charge tous les volumes de la commande publique.