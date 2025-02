Congo-Brazzaville: Santé publique - Les acteurs impliqués dans le secteur valident le plan de travail annuel budgétisé 2025

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a participé le 20 février à Brazzaville à la clôture de la réunion annuelle du comité de pilotage de l'Unité de gestion des financements GAVI, au cours de laquelle a été validé le plan de travail annuel budgétisé (PTAB) 2025.

Il s'agissait d'un événement caractérisé par un double objectif dans le développement du système sanitaire en République du Congo : garantir une couverture vaccinale universelle et renforcer les capacités médico-sanitaires des districts sanitaires, conformément aux engagements pris par la République du Congo dans le cadre des objectifs de développement.

En prenant la parole à cette rencontre stratégique, le ministre de la Santé et de la Population a souligné que cette rencontre a permis non seulement de dresser un bilan objectif des réalisations accomplies durant l'année écoulée, mais aussi d'examiner avec rigueur les défis auxquels nous faisons face et de définir des stratégies concrètes pour y répondre efficacement.

« Les discussions riches et constructives que nous avons eues aujourd'hui reflètent notre détermination collective à garantir l'accès universel à la vaccination, pilier fondamental de la santé publique. A présent, il incombe à chacun de nous de traduire les décisions prises lors de cette réunion en actions concrètes et mesurables. La mise en oeuvre du Plan trimestriel d'activités budgétisé pour l'année 2025 représente une étape cruciale vers cet objectif », a déclaré le ministre Jean Rosaire Ibara.

S'exprimant sur les décisions adoptées, le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a lancé donc un appel solennel à tous les intervenants concernés : soyons rigoureux, méthodiques et déterminés dans l'exécution de nos engagements. Notre succès repose sur notre capacité à travailler ensemble de manière coordonnée et transparente, tout en assurant une gestion efficiente des ressources mises à notre disposition.

Pour la coordonnatrice de l'Unité de gestion des financements GAVI Congo, le Dr Liptia Ndoundou a souligné qu'il était question également d'examiner et de valider le nouveau Manuel des procédures administratives et financières, deux instruments-clés qui guideront nos interventions pour les mois à venir. Ces documents reflètent notre engagement commun à renforcer la transparence, l'efficacité et la durabilité de nos programmes de santé.

« Le rôle de l'Unité de gestion des financements GAVI (UGP-GAVI) est central dans cette mission, car elle veille à la bonne exécution des projets et au respect des normes strictes exigées par nos partenaires internationaux. Grâce à un travail rigoureux et coordonné, nous pouvons assurer une gestion transparente et efficace des ressources allouées à la vaccination et au renforcement des systèmes de santé », a-t-elle indiqué.