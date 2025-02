Tunisie: Mesures et avantages en faveur des TRE - Des citoyens à part entière méritant le soutien indéfectible de l'Etat

Nous l'avons dit et répété avec insistance : la Tunisie a besoin de tous ses enfants où qu'ils se trouvent, surtout en ces moments bien précis où le pays vit une phase de reconstruction et passe par une étape aussi nouvelle que cruciale en vue de la mise en place des ingrédients susceptibles d'entamer, une fois pour toutes, l'envol vers le développement tous azimuts et vers un avenir prospère.

Les enfants du pays, y compris notamment les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), méritent, effectivement, tous les avantages dans le sens où ils constituent des citoyens à part entière contribuant au développement et à la croissance du pays, d'où la nécessité de leur fournir des avantages spécifiques afin de les encourager à donner davantage sur les plans humain, économique et financier.

C'est dans ce cadre que nos deux compagnies nationales, aérienne et maritime, accordent, chaque année à l'occasion du retour estival des TRE au pays, des options avantageuses au niveau des prix des billets en faveur des membres des familles à faible revenu, soit des réductions exceptionnelles, annoncées pour cette année, bénéficiant à huit mille personnes et mille trois cents véhicules.

D'ailleurs, dans un communiqué officiel, la CTN a tenu à préciser que ces réductions établies sur les deux lignes de Marseille (France) et de Gênes (Italie) s'inscrivent dans le droit fil de la politique sociale de l'Etat tout en rappelant que les réservations ont commencé, en décembre 2024, avec d'importants avantages tarifaires variant entre 25% et 39% pour les réservations anticipées.

Il convient de dire que les mesures avantageuses ne se limitent pas, uniquement, aux billetteries lors des voyages de retour estival de nos concitoyens résidant à l'étranger, mais elles touchent, également, les avantages fiscaux et les conditions et autres procédures de leur octroi conformément aux dispositions de la Loi de finances de l'année 2024, et ce, aussi bien pour les retours définitifs que ceux à titre temporaire.

Dans le même ordre d'idées, le Chef de l'Etat a mis en avant, deux mois après sa réélection haut la main à la magistrature suprême, la nécessité de renforcer les efforts des missions diplomatiques et consulaires dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des Tunisiens établis à l'étranger et de leur offrir des services rapides et de qualité, en réduisant les délais administratifs, pour répondre à leurs attentes.

Il est évident que cette déclaration est venue réaffirmer la volonté de l'État de maintenir des liens solides avec sa diaspora et de garantir des conditions optimales pour les Tunisiens résidant à l'étranger, surtout qu'ils contribuent, d'une manière significative à la promotion de l'économie nationale par leurs contributions, notamment à travers les transferts financiers et les investissements.

Et prouvant qu'il saisit toutes les opportunités pour mettre en valeur l'intérêt majeur accordé à nos compatriotes à l'étranger, on se rappelle la déclaration faite par le Chef de l'Etat devant des membres de la communauté tunisienne, lors de sa visite en Chine à la fin du mois de mai 2024, et dans laquelle il a exprimé sa fierté pour les importantes contributions des TRE au développement de leurs pays de résidence et leur rôle central dans la contribution au développement économique de la Tunisie.

Le Président de la République a appelé les membres de la communauté tunisienne en Chine et dans le monde à consolider le rayonnement de notre pays à l'étranger et hisser haut son drapeau partout tout en assurant que l'État, avec toutes ses institutions compétentes, est tenu de fournir tout le soutien aux Tunisiens résidant à l'étranger, non seulement pendant la période estivale de retour, mais tout au long de l'année.

En tout état de cause, le Pésident Kaïs Saïed prouve qu'il compte sur l'émergence d'une diplomatie proactive capable d'anticiper les défis futurs dans l'objectif d'assurer la protection des intérêts stratégiques du pays tout en plaçant les ressources humaines au cœur des préoccupations, avec l'ambition de consolider la position de la Tunisie sur la scène internationale et en soutenant ses citoyens, où qu'ils se trouvent.