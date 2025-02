Tunisie: Hammamet accueille à partir de cet après-midi le Forum de la Santé Numérique 2025

À partir de cet après-midi, la ville de Hammamet devient le centre névralgique des discussions sur l'avenir de la santé numérique avec le lancement du Forum de la Santé Numérique 2025. Organisé par le Forum international de Réalités et la Société Tunisienne de Télémédecine et de e-Santé, cet événement se déroulera du 20 au 22 février à l'hôtel Alhambra Thalasso Yasmine Hammamet.

L'intelligence artificielle au service de la santé

L'édition 2025 du forum met en lumière le rôle croissant de l'intelligence artificielle (IA) dans la transformation du secteur de la santé. Comment ces technologies redéfinissent-elles la prise en charge des patients ? Quels défis et opportunités pour les professionnels du secteur ? Autant de questions qui structureront les débats et interventions lors des trois journées de conférences, de panels et de démonstrations technologiques.

Dès la première séance, les participants plongeront dans le monde de l'innovation avec la présentation de DigiPark, un dispositif révolutionnaire de suivi en temps réel des patients atteints de la maladie de Parkinson. Son inventeur, Djamchid Dalili, ainsi que Neziha Khouja Gouider, présidente du comité scientifique de Diam Park, dévoileront les avancées de cette technologie prometteuse. La cérémonie d'ouverture officielle sera marquée ce soir par la présence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Le forum mettra également en avant l'innovation tunisienne avec la présentation de deux startups primées dans le domaine de la santé numérique : Almourafek, lauréate du 8e Forum International de Santé Numérique, et HeadsApp, récompensée lors de l'édition 2024.

Pour la journée du vendredi 21 février, plusieurs sessions thématiques rythmeront cette journée, notamment une table ronde sur la confrontation entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle, animée par des experts tels que Riadh Gouider (chef du service de neurologie à l'hôpital El Razi), Wiem Dali (ingénieure en IA chez Capgemini France) et Hervé Chneiweiss (professeur en neurotechnologie).

L'état des lieux de la santé numérique en Tunisie, au Maghreb et en Afrique subsaharienne sera également abordé avec des analyses d'experts comme Ousmane Ly, consultant international en e-santé basé au Québec, et Anass Doukkali, spécialiste de la réforme du système de santé marocain.

La journée de clôture, prévue le samedi 22 février, explorera les nouvelles applications de l'IA dans l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux. Parmi les intervenants figurent Ouajdi Souilem, PDG de BiotechPole Sidi Thabet, et Najla Cherif Hamdi, directrice générale de Sanofi Maghreb. Une autre session abordera l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des assurances santé, avec les interventions de Nader Ajebi, PDG de la CNAM, et Sébastien Sanchez, directeur général d'Assurances Maghrebia.

Comme chaque année, le forum se terminera par un concours de projets innovants en e-santé et intelligence artificielle, renforçant ainsi la passerelle entre recherche, innovation et application concrète des nouvelles technologies.