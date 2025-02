Tunisie: CSS - Prêts à rebondir

Libérés de toute pression et bien requinqués après leurs derniers résultats, les Sfaxiens sont décidés à confirmer leur sursaut par un nouveau succès qui les rapprocherait du haut du tableau.

Les 10 points que le CSS a pu engranger lors des quatre dernières rencontres (3 victoires sur l'ASG, l'USBG, EGSG et match nul avec la JSO) ont donné un peu d'oxygène à l'entraîneur Lassaâd Dridi. Le coach sfaxien savoure à juste titre la situation dans laquelle il a positionné le CSS avec une montée fulgurante au classement avec 28 points. Mais cette 8e place n'autorise pas encore une place sur le podium (les 4 places qualificatives pour l'une des compétitions africaines), encore moins de rêver du titre.

Mais le fait que le CSS affiche meilleure mine et que ses joueurs ne sont plus bridés par le système et la méthode Santos et ont commencé à retrouver leur flamme et l'envie de se donner à fond, voire de se dénoncer pour gagner est un acquis immense et un bel objectif atteint en peu de temps. Le CSS n'est plus une équipe à la dérive, à la portée de tout adversaire, mais un groupe compact et homogène sur le plan collectif, avec un moral tout neuf, capable de tenir la dragée haute aux plus grosses cylindrées du championnat. Lassaâd Dridi a tout planifié pour montrer cette grande marge de progression des « Noir et Blanc » à son homologue David Bettoni cet après-midi.

Avec moins de pression sur ses épaules et sur ses joueurs, le coach sfaxien possède ce grand avantage psychologique dans un classico de grande envergure de jouer sans avoir à trop calculer pour chercher une victoire. Il jouera son va-tout sans le moindre complexe pour sortir vainqueur d'un duel à chances égales et réaliser un grand exploit qui sera le meilleur catalyseur pour continuer ce bon chemin qu'il vient d'emprunter avec les Sfaxiens.

Dhaoui et Derbali de retour

Même s'il ne peut pas compter une nouvelle fois sur tous les meilleurs éléments de son dispositif avec le forfait de Achraf Habbassi et de Youssef Becha qui manqueront beaucoup au compartiment offensif, Lassaâd Dridi a pu récupérer Rayan Derbali rétabli et Mohamed Dhaoui qui a purgé ses trois matches de suspension. Un retour à temps de l'arrière droit auquel le coach sfaxien n'a trouvé comme solution de rechange que Fabien Winley dans un premier temps puis Amanallah Habboubi, deux attaquants dont il avait le plus besoin devant. Ce serait suicidaire pour lui de ne pas aligner un arrière droit de métier, bien aguerri dans le boulot défensif, pour contrer le côté droit de l'attaque clubiste, son point fort et sa rampe de lancement des percées fulgurantes et tranchantes sur le couloir.

Ce réajustement pressenti dans le secteur défensif permettra de garder la formule Gaoussou Traoré, Firas Sekkouhi et Mohamed Absi au milieu de terrain pour prendre le contrôle des opérations et placer un premier rideau efficace dans l'entrejeu susceptible d'étouffer dans l'oeuf le travail d'approche des Clubistes qui s'amorce à partir de cette zone-clé. Le trio Dhaoui, Ben Ali ( ou Haj Hassen), Winley qui sera aligné devant, avec pour consigne d'étirer au maximum le jeu sur les côtés, n'est pas moins important dans la stratégie d'approche de ce match par Lassaâd Dridi avec le blocage de la relance du jeu des « Rouge et Blanc » à partir des deux arrières latéraux et de l'axe central. L'issue et le destin d'une partie où il y aura peu d'espaces à concéder côté sfaxien contrairement au Club Africain qui doit faire le jeu, se joueront sur des petits détails. Les protégés de Lassaâd Dridi sont plus qu'avertis, mais ont été bien préparés pour ce scénario.