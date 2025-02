Tunisie: Focus sur l'écriture algérienne contemporaine - Des pépites littéraires

Comme le contexte du colloque était centré sur le rire, les conférenciers ont évoqué des livres fortement salués par les lecteurs et les critiques pour leur dimension ludique et subversive.

Le colloque international et pluridisciplinaire, tenu à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba du 13 au 15 février 2025, a été l'occasion de découvrir la littérature algérienne contemporaine à travers les présentations des chercheurs et universitaires Samia Boubakour et Tarek Benzeroual. Etant donné que nous avons des références sémantiques et culturelles proches, vu la proximité géographique et historique, il est intéressant pour le public tunisien de s'ouvrir aux productions littéraires de ce pays voisin.

Le problème majeur qui se pose dans ce sens est lié à la disponibilité des œuvres algériennes qui sont peu éditées et commercialisées chez nous. De nos jours, quand on évoque la littérature algérienne contemporaine, on pense principalement à Yasmina Khadhra, un romancier de renommée dont les livres se vendent même aux supermarchés et sont fortement présents dans la liste des bestsellers des grandes librairies tunisiennes. Kamel Daoud attire également le lectorat tunisien, notamment après la polémique créée par le prix Goncourt qu'il vient de recevoir. Cependant, on passe à côté d'autres oeuvres particulièrement intéressantes par leur contenu et leur style d'écriture singulier.

« Taxieur » ou « Medah-Sartre » d'Alek Beylee, paru en 2001 par Edition El Marsa, raconte le retour de Jean-Paul Sartre sous forme de fantôme. Accompagné par un taxi algérois, il discute avec toutes les parties qui ont été impliquées dans la décennie noire algérienne. « De mon hublot utérin, je te salue humanité et je te dis blablabla » de Mustapha Benfodil, publié en 2011, est une pièce de théâtre qui donne la parole à Proto-Tarik, personnage à l'état fœtal, pour évoquer la migration clandestine.

Les conférenciers ont également lu des passages poignants de « Au-delà du voile » de Slimane Benaissa, « À mon âge, je me cache encore pour fumer » de Rayhana, « Chaque pas que fait le soleil » de Maissa Bey, « La montagne des morts » de Sophie Amrouche, « Encore un tour » de Amar Oumaziz ...

À travers ces extraits, les thèmes du bonheur conjugal, du patriarcat, des idées reçues sur la femme, de la religion et bien d'autres sont critiqués dans une dimension parodique. Entre ton solennel et rire de connivence, ces satires sociales sont ainsi loin d'être un miroir embellissant de la réalité. Elles mettent en lumière l'absurdité de certains aspects. L'humour et l'ironie font ainsi que le macabre soit mieux incorporé et plus supportable pour ne jamais céder au tragique. Ce style d'écriture qui mise sur l'intelligence du lecteur convient parfaitement au public qui cherche une lecture aussi amusante qu'édifiante.

Au fil des pages, une prise de conscience s'acquiert progressivement à travers l'autodérision et le sarcasme, ce qui en fait plus qu'un simple divertissement. Comme les écrivains ont intelligemment puisé leur inspiration dans les moeurs, la réalité locale et mondiale et des jeux de mots à portée plus profonde, le public tunisien a saisi la dimension humoristique des extraits présentés et en a ri à gorge déployée. En demandant aux chercheurs algériens leur bibliographie à la fin de leur intervention captivante, il est frustrant de découvrir que tous ces livres sont introuvables sur le marché tunisien.

Il est peut-être temps de penser à importer ces pépites littéraires. La réception des œuvres contemporaines sera certainement facilitée par les références culturelles communes entre nos deux pays tout comme par la réputation que se sont forgé leurs compatriotes dits classiques comme Mouloud Feraoun, Kateb Yassine, Mohamed Dib et les autres figures emblématiques de la littérature algérienne francophone.