Tunisie: CA - Rester vivant

Battre le CSS pour s'offrir un bol d'air frais et redresser une situation mal embarquée, objectif fondamental des Clubistes.

Toujours sur le podium malgré son dernier revers à Zarzis, le CA n'a cependant plus de droit à l'erreur au moment de croiser le CSS au Mhiri. Exister en championnat. Se relancer et provoquer le fameux déclic attendu par les fans, le CA doit relever de nombreux défis, alors que la courbe négociée par le club de Bab Jedid penche vers le bas depuis quelque temps. Peur pour le CA ? Une chose est sûre, le Onze de David Bettoni ne doit pas se rater à Sfax.

Comme toujours d'ailleurs, le CA sera scruté et analysé dans toutes les largeurs, encore un peu plus aujourd'hui au regard de ces dernières contreperformances. Les coéquipiers d'Ait Malek croisent donc un adversaire qui compte sur la venue du CA pour se refaire une santé. Même réalité pour les Clubistes qui espèrent frapper un grand coup pour s'offrir un bol d'air frais et redresser une situation mal embarquée ces derniers temps. Rester vivant en championnat, ça passe donc par l'impératif de victoire cet après-midi, histoire d'enclencher une dynamique et rompre avec une sorte de morosité ambiante. L'affiche face aux Sfaxiens se présente donc comme le rendez-vous idoine, histoire de ne pas perdre le fil avec les meneurs de la compétition.

Rompre avec la morosité

En mode alternatif, le CA a tout intérêt à éviter un nouveau couac que les supporters auraient du mal à pardonner. Plus aucun calcul n'est possible et il va falloir y aller franco. Ce faisant, pour parvenir à relever la tête, outre les réglages apportés lors des répétitions, au niveau de la finition surtout, Bettoni a utilisé un élément de langage vieux comme le monde : l'union sacrée et tous ensemble pour relever la tête. Sauf que, volet dispositif et acteurs du jeu, les leviers à activer ne sont pas nombreux bien que l'effectif ne soit pas si mal construit.

En clair, certains tauliers semblent en manque de confiance, tels Zemzemi qui a raté deux pénalties de suite... Bref, qu'à cela ne tienne, le staff doit faire avec les moyens du bord et relancer la machine. Sûr que Bettoni portera ses choix cet après-midi? Si, en défense, seul Didof pourrait relever Shili (quoique), Ali Youssef et Ben Abda seront reconduits dans l'axe alors que Zaâlouni occupera le flanc droit.

Semakula, Ait Maâlek et probablement Zemzemi évolueront au coeur du jeu, alors qu'en attaque, si Khadhraoui débute sur le couloir gauche, Srarfi (ou Kizumbi) prendra l'aile opposée et Jules Kooh sera placé en pointe. En attaque toujours, Garreb, Fahd Mesmari et Hamdi Laabidi sont dans les « boîtes », prêts à apporter leur soutien une fois sollicités. Victoire impérative donc à Sfax pour un CA qui doit se réinventer, seule condition pour éviter un retentissant fiasco.