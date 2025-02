Tunisie: Médenine - Un gouvernorat à vocation agricole

Toujours dans le cadre du colloque intitulé « Investir à Médenine », le premier du genre, et qui dure trois jours, c'est au tour de M. Ezzeddine Ben Cheikh ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, de prendre la relève après M. Samir Abdelhafidh ministre du Commerce et de la Planification, pour parler du domaine de l'agriculture.

Avant de lui céder la parole, M. Walid Taboubi, gouverneur de Médenine a souhaité la bienvenue aux nombreux participants et rappelé les spécificités de la région et les perspectives prometteuses du domaine agricole, riche et diversifié qu'elle renferme.

Le ministre a salué l'idée qui a drainé une foule considérable et a confirmé les richesses énormes de ce gouvernorat agricole par excellence.

Le programme était copieux et les sujets évoqués et débattus étaient tous susceptibles de sensibiliser ceux qui veulent investir à Médenine. Des privilèges et un encadrement sont assurés aux promoteurs et aux jeunes sans emploi ainsi qu' aux entreprises émergentes reconnues par leur cadre juridique.

Les ressources en eau, les terres agricoles, la pêche et le Sahara, des critères de réussite. Tout cela pourrait inciter les investisseurs à choisir ce qui leur convient comme la stratégie nationale pour l'élevage des chameaux, la santé vétérinaire, le secteur des volailles, l'élevage de bétail, les ressources en eau, l'exportation de certains produits avec l'aide bien sûr de l'Agence de promotion et d'investissement agricole (Apia), l'Institut des régions arides (IRA), l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), l'Association tunisienne des investissements en capital (Atic).

En plus, pour motiver et encourager les investisseurs, le ministère de tutelle leur accordera les facilités nécessaires afin qu'ils créent plus de postes d'emploi.