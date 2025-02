Tunisie: « HR Expo » - Entre recruteurs et talents, les attentes changent

Parmi les interrogations débattues lors de l'HR Expo, tenue récemment à Tunis, comment mobiliser l'intelligence collective pour favoriser l'innovation et la performance en entreprise ?

Le « Human Resources Expo 2025 », qui s'est tenu les 18 et 19 février à Tunis, a tenté de livrer tous les secrets de la fonction RH, surtout dans un monde professionnel en pleine mutation et des besoins des entreprises et des candidats qui sont aujourd'hui différents d'hier. Parmi les interrogations débattues lors de cette expo qui a vu la participation de nombreuses entreprises de renom : comment mobiliser l'intelligence collective pour favoriser l'innovation et la performance en entreprise ?

L'intervention de l'Algérien Louai Djaffer, CEO de « Talenteo », (qui propose des solutions de gestion RH) a été particulièrement marquante puisqu'il a parlé d'un modèle peu connu sous nos cieux, mais qui a fait ses preuves dans la Silicon Valley, celui des OKR (Objectives and Key Results).

Concept popularisé par Andrew Grove, entrepreneur d'origine hongroise décédé en 2016, son idée est la fixation d'objectifs clairs, inspirants, mais très ambitieux qui donnent le cap pour une organisation.

Ensuite, pour fermer la boucle, il s'agit de mettre en place des Key Results (Résultats clés) qui sont autant d'indicateurs mesurables avec précision pour suivre leurs progressions en vue d'atteindre l'objectif fixé.

Un concept à ne surtout pas confondre avec les KPI, qui servent plutôt à mesurer la performance opérationnelle sur le court terme.

Une méthode approuvée

Selon une étude de la Harvard Business Review, 64% des entreprises qui ont pu tester cette méthode ont constaté un impact positif sur leur organisation, mais au-delà d'un simple outil de pilotage, les OKR créent un cadre favorable à l'innovation et un engagement collectif.

De son côté, talentueux orateur, Islem Darmoul, Plant Manager chez « Casco », a essayé de répondre à la question du moment : comment allier intelligence humaine et IA sans brider la créativité ?

Mais avant cela, le concerné a lancé un appel à l'ensemble des présents dont des étudiants ou des personnes fraîchement diplômés : osez postuler pour les postes qui vous passionnent pour éviter l'ennui et la fatigue mentale. Pour lui, il est crucial d'éviter le « Cycle of Intellectual Doom », un phénomène où les talents s'étiolent faute de stimulation intellectuelle adaptée à leurs envies.

Par ailleurs, Islem Darmoul note qu'en pratique 50 % de notre temps de travail est gaspillé dans des tâches secondaires et répétitives, or, la vocation première de l'humain est de créer et d'imaginer. Selon lui, il faut donc se doter d'un allié de notre époque, l'IA pour la laisser gérer ces tâches répétitives et se concentrer sur l'essentiel, à savoir la création de la valeur ajoutée.

Qu'est-ce qu'être performant en entreprise ?

De son côté, Ibtihel Ben Haddej, de « HR Group », a expliqué avec précision et en s'appuyant sur des études et des chiffres, comment les critères de performance en entreprise ont été peu à peu redéfinis et comment les attentes des recruteurs se sont développées.

En effet, aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus des «candidats», mais des talents capables réellement de créer de la valeur pour l'entreprise.

D'ailleurs, la performance ne se limite plus aux résultats individuels, mais intègre une dimension plus collective.

Ibtihel Ben Haddej identifie quatre principales qualités d'un bon talent en entreprise, à savoir la capacité d'influence et de prise de décision, l'agilité et l'orientation solution, l'efficacité dans la gestion et le pilotage des projets et, enfin, la capacité de travailler avec l'équipe mais, également, avec les partenaires externes.

C'est la raison pour laquelle les entreprises travaillent davantage avec le modèle Ideac (Identification, développement, engagement, accompagnement et culture d'entreprise) qui permet d'optimiser la gestion des talents et l'engagement des employés.

Les entreprises doivent désormais équilibrer l'usage des nouvelles technologies avec une approche plus humaine centrée sur l'épanouissement et la collaboration.