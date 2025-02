Afrique de l'Ouest: Bèye-Diawara ou l'inédit derby ouest-africain en Ligue 1

Ce vendredi 21 février, le Stade Rennais entraîné par Habib Bèye et le Stade de Reims de Samba Diawara ouvrent la 23e journée du championnat de France de Ligue 1. Au-delà de l'enjeu de la rencontre, ce match met aux prises deux ex-internationaux africains devenus coachs dans l'élite française. Une grande première.

Un entraîneur africain en Ligue 1, c'était déjà exceptionnel, alors quand deux se font face, c'est forcément un évènement. Car jusqu'à présent, les rares ex-internationaux africains à avoir eu l'opportunité d'entraîner un club en Ligue 1, ne l'ont eue que pour assurer un court intérim. Comme le Sénégalais Omar Daf à Sochaux en 2013 ou le Marocain Nasser Larguet à Marseille en 2021. Le Malien Samba Diawara était également parti pour assurer l'intérim au Stade de Reims après le départ de Luka Elsner, avant d'être confirmé ce jeudi 20 février comme entraîneur principal.

À Rennes, le Sénégalais Habib Bèye, intronisé le 30 janvier dernier, était déjà devenu symboliquement le premier entraîneur africain à la tête d'un club de l'élite. Un grand pas certes, mais insuffisant pour ceux qui estiment que la proportion de coachs africains en Ligue 1 est très infime comparée au nombre de joueurs africains passés par le championnat de France ; 1478 de 37 pays différents ont disputé au moins un match depuis la saison 1947/48, selon les chiffres dévoilés par la Ligue de football professionnel en octobre 2024.

Mais, Habib Bèye, né à Suresnes et qui a porté le maillot du Sénégal à 45 reprises, a sa vision des choses sur un éventuel plafond de verre. « Je ne veux pas rentrer dans une forme de cliché et d'aller voir une logique à la nationalité, lâche-t-il à RFI lors d'une conférence de presse. Si on est bon dans ce qu'on fait, on inspirera peut-être d'autres. De dire par exemple ça, nous (les Africains) est fermé, non ! À partir du moment où vous avez la volonté d'aller au très haut niveau et que vous vous construisez pour ça, cela ne doit pas être une logique de sélection. En tout cas, j'espère que ça ne l'est pas. »

« Des cousins... »

Pour autant, il assume ce rôle d'ambassadeur au moment de faire face à un collègue africain. « Je serais très content de le voir, confie-t-il en parlant de Samba Diawara. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a son chemin, j'ai le mien. (...) On est la représentation du continent. On est des ambassadeurs à notre façon. »

En face, Samba Diawara, à la tête d'une équipe de Reims qui reste sur 11 matchs sans victoire en Ligue 1, estime que le match contre Rennes d'Habib Bèye ne sera pas une mince affaire. « C'est une formation en confiance depuis qu'Habib Bèye a repris cette équipe, juge-t-il. Elle est plaisante à voir jouer. L'équipe a une identité bien marquée et que je connais bien parce que je suis un ancien du Red Star et j'ai suivi le parcours de Bèye (ex-entraîneur du Red star). Et quand on voit une équipe d'Habib Bèye jouer, on la reconnaît. »

Ce choc pour la lutte pour le maintien est aussi un derby entre le Lion Bèye et l'Aigle Diawara (14 sélections avec le Mali). L'occasion de raviver une sympathique rivalité entre les coaches originaires de deux pays voisins. « On s'apprécie, sourit Bèye à l'évocation du derby. J'avais un joueur, Fodé Doucouré, que j'appelais mon petit Malien, parce que je suis Sénégalais. On se chambrait, et je disais toujours qu'on était des cousins. Mon plaisir sera de rencontrer Samba Diawara avant le match. Après, si cela permet d'amener des discussions dans nos pays, c'est quelque chose de très positif. »