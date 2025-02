Ile Maurice: Josian Deelawon se dit soulagé après cinq jours de détention

Josian Laval Deelawon, Chief Executive Officer de My Holidays Ltd, s'est rendu une nouvelle fois à la Financial Crimes Commission (FCC), hier après-midi, après sa comparution en cour de district de Pamplemousses. Arrêté récemment après la saisie d'une grosse somme d'argent en liquide dans son bureau, il avait affirmé que celle-ci lui avait été confiée par l'ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Libéré sous caution hier matin par la cour de district de Pamplemousses, Josian Deelawon a déclaré à la presse, après sa visite à la FCC, qu'il était soulagé après cinq jours de détention. Il a réaffirmé sa position. «Cet argent, comme j'ai dit dans le passé, m'a été donné sous forme de donation par l'ex-Premier ministre. C'est lui qui dit qu'il ne me connaît pas. Je ne vais pas me prononcer sur ça.» À une question de la presse il a révélé avoir été présenté à Pravind Jugnauth par Sanjiv Ramdanee, Josian Deelawon a expliqué que son amitié avec Sanjiv Ramdanee dure depuis plus de 20 ans. Il a aussi répondu à une question en lien aux White Parties où on le voit sur des photos. «C'est normal pour les White Parties, une fête où tout le monde est présent.»

Interrogé sur sa sécurité personnelle après avoir impliqué Pravind Jugnauth, il a assuré qu'il ne ressentait aucune menace. «Je me sens bien car nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays où les autorités assurent la sécurité de ses citoyens. On ne veut pas vivre comme sous la gestapo. Let things go on like this.»

Une affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets

Josian Deelawon a également été questionné sur l'implication du monde hippique dans cette affaire. Il a balayé ces spéculations en expliquant qu'il était une personnalité bien connue, «a popular man», et qu'il a de nombreux amis dans divers milieux. Il a conclu en affirmant qu'il reviendrait à la FCC en temps et lieu.